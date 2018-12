Slik feirer du jul uten ribbe eller pinnekjøtt

- Tidlige ble nok vegansk julemat sett på som stusselige greier. Heldigvis har vi blitt bedre til å lage vegetarmat til jul! De aller fleste smakene vi er vant med i julen kommer fra planteriket, sier bloggeren Mari Hult.

Hult står bak bloggen vegetarbloggen.no. Der har hun delt flere oppskrifter til julemiddagen, både tradisjonsrike og nyere kreasjoner. Men en ting er felles for alle oppskriftene: de inneholder ikke noe som kommer fra dyr.

- Jeg elsker jul og begynner med julesanger tidlig i november, men jeg håper jo at dette ikke går utover andre. På samme måte som vi er flinkere og flinkere til å inkludere folk som ellers ville feiret jul alene, så synes jeg at det er fint at min julefeiring ikkes kal gå på bekostning av dyreliv, sier Hult.

Her er noen oppskrifter til julemiddagen:

Nøttestek

Det ligger kanskje litt i navnet, men nøttestek er rett og slett en stek som er basert på nøtter. Og andre ingredienser, som sopp, forskjellige grønnsaker og krydder. Den er pakket inn i butterdeig, og kan serveres sammen med tradisjonelt tilbehør til julemiddagen. Bloggeren anbefaler kokte poteter, kålrabistappe og brun saus.

- Nøttestek er kjempegodt som hovedrett, lag den med nøtter, linser, grønnsaker og masse gode smaker, og du får en fest av en julemiddag, sier Hult.

Her er hele oppskriften fra vegetarbloggen.

Tofurkey

Dette er et tradisjonell thanksgiving-måltid, men det er vel også flere som spiser det i jula. Grunnen til navnet, er at den inneholder blant annet tofu. "Stuffingen" består av sopp, ris og linser. Blandingen anbefales å stå i kjøleskapet over natten.

Her er hele oppskriften, hentet fra vegetarbloggen.

Medisterkaker

Medisterkaker uten kjøtt. Disse er basert på grønne linser, og har krydder som muskat og ingefær for å sette skikkelig julepreg på dem.

Oppskrift og fremgangsmåte her.

Rømmegrøt uten «rømme»

Ja, du kan lage rømme uten den tradisjonelle rømmen. På enkelte butikker finner du vegansk rømme, av merket Tofutti eller Oatly. Denne kan brukes til rømmegrøten. Vegetarbloggen lover at det ikke tar mer enn 15 minutter å lage denne!

Oppskrift på vegansk rømmegrøt finner du her.

Brunsaus

Sausen er rett frem og enkel som vanlig saus. Alt du trenger er vegansk smør, hvetemel, grønnsakskraft og salt og pepper.

Her får du oppskrift og fremgangsmåte.

Ovnsbakt gresskar med valnøtter og granateple

Dette er et av Mari sine favorittilbehør. Denne kan brukes sammen med julemiddagen, et litt mer utradisjonelt tilbehør vil enkelte kanskje si.

Her får du oppskriften.

Det må selvfølgelig være dessert etter julemiddagen, men det trenger ikke inneholde melk og egg. Her får du noen tips til hva du kan lage:

Riskrem

Til denne kan du bruke vanlig grøtris, men i tillegg trenger du soyamelk, kokosmelk og havrefløte til å lage kremen. I tillegg bringebær til rødsausen.

Oppskriften finner du her.

Kokosmakroner

Silketofu er hemmeligheten i denne oppskriften!

Oppskrift og fremgangsmåte finner du her.

Multecupcakes

Kanskje ikke det du vanligvis ville laget til juledesserten, men det er vel alltids rom for å prøve noe nytt!

Oppskrift her.

