Ikke helt der ennå? Her er ti ting som får deg i julestemning!

"Har du fått julestemning?" er et spørsmål man får høre konstant frem til jul, og jo eldre man blir jo oftere virker det som om svaret er "nei".

Det er kanskje ikke så rart at folk over 12 år ikke blir truffet av umiddelbar kribling i magen og spenning i kroppen, så snart desember måned viser seg.

Men kanskje våre tips kan hjelpe deg litt på vei i jakten på den fantastiske julestemningen!

1. Bak julekaker til den store gullmedaljen

Har du bakt alle de syv sortene? Mest sannsynlig ikke. Men gjør det, eller i alle fall et par av dem. Hva er vel koseligere og ligner mer på jul, enn en kveld på kjøkkenet med sleiv, deig og pynten som hører med.

Pepperkaker er jo for eksempel en klassiker, og et stort pluss er at deigen i seg selv smaker himmelsk. Ikke glem nonstop og melis!

2. Dra dit snøen faller

Hvis snøen absolutt ikke vil komme til oss, får vi vel bare dra til den da. Kast skiene, kakao og julekakene du allerede har bakt, i bilen og kom deg av gårde på skitur. Med snøfnugg i håret og beina i skisporet skal du nok se at julestemningen kommer smygende.

3. Reis hjem!

Er du kanskje student og bor utenbys, eller kanskje til og med i utlandet? Kom deg hjem!

Det er ingenting som slår følelsen av å sitte på toget hjemover og vite at mamma sitt kjøleskap er fylt til randen av julemat, i et hus som på mystisk vis alltid er varmt og lunt. Husk å sette på Maria Mena sin sang "Home for Christmas" på turen hjemover.

4. Pakk inn julegaver

Er du en av de heldige som allerede er ferdig med innkjøp av alle julegavene? Da klapper vi for deg, godt jobba. De færreste får vel julestemning av å haste rundt i overfylte butikker, med poser som stopper blodtilførselen i fingrene, og svetten som pipler i panna.

Men når denne grusomheten er unnagjort, skal du ikke se bort fra at julestemningen viser seg.

Det å legge litt ekstra innsats og tid på å pakke inn gavene du har rasket med deg, kan være riktig så hyggelig. Sett på litt julemusikk, og pakk i vei. Husk å skrive fine julehilsener også!

5. Inviter til juleverksted

Hva er hyggeligere enn å samle de nærmeste vennene dine, og sette i gang et skikkelig juleverksted?

Klipp, lim, brett og la glitteret fly. Med skikkelig fine (eller i det minste kreative) julekort, kommer kanskje julestemningen også.

6. Kjøp deg en skikkelig stygg julegenser

Har du virkelig problemer med å komme i den rette stemningen til jul, kan et tips være å gå til innkjøp av en stygg julegenser. Den skal helst være rød eller grønn, ha masse glitter og tredimensjonale sløyfer, og bilde av Rudolf, en snømann eller nissen er selvfølgelig obligatorisk.

Husk at du bør bruke den hver dag frem til jul, for at genseren virkelig skal ha effekt på julestemningen!

7. Se julefilmer fra barndommen

Husker du da du var liten, og det eneste du gjorde når du fikk juleferie var å se på julefilmer? Gjør det nå også, selv om du kanskje ikke er så liten lengre.

Kanskje barndommens minner kan gi deg en form for nostalgisk julefølelse. Disse filmene bør få deg i julestemning:

Hjemme Alene

Polarekspressen

Love Actually

Flåklypa

8. Pynt treet

Det var kanskje helst da du var liten, at det å pynte juletreet var skikkelig stas? Men det kan jo fortsatt være hyggelig å henge opp et par julekuler, feste noen lys og slenge på en haug med glitter på det gode gamle treet.

Skru opp julemusikken, ta på deg nisselua og gjør en greie ut av det. Kanskje litt kleint, men du gjør alt for å lure frem julestemningen, eller hva?

9. Lag julefrokost

Dekk bordet med røkelaks, lefser, spekemat, kakao, eggerøre, sild, gløgg og alt annet som skriker "julemat". Inviter venner og familie, og bruk god tid rundt bordet.

Snakk om hva dere ønsker dere til jul, hva dere skal spise på julaften og hvilket juleantrekk som er plukket ut til den store julekvelden. Bruk også ordet "jul" flest mulig ganger, så kommer nok julestemningen skal du se.

10. Se obligatorisk jule-tv

Få med deg julekalenderen som går på barne-tv hver kveld i desember. I år er det "Julekongen" som går, og den er virkelig verdt en titt.

I tillegg er selvfølgelig "Grevinnen og hovmesteren" og "Tre nøtter til Askepott" klassikere, som man bør få med seg. Pakk deg ned med dyna på sofaen og masse gløgg og marsipan, og la julestemningen strømme over deg!

Lykke til, og god jul!





