Slik kan du pakke inn julegavene med «det lille ekstra»

Det nærmer seg jul, og mange har nok startet med julegavene. Kanskje du kjøper ferdiginnpakket, eller får det pakket inn i butikken, eller kanskje du ønsker å pakke inn selv. Det er fort gjort å miste inspirasjon og motivasjon når du har noe som føles som uendelig med gaver å pakke inn.

Derfor har vi vært rundt i Trondheim og fått tips til hvordan du kan pakke inn litt mer kreativt. For hva er vel koseligere enn å gi en gave du virkelig er fornøyd med, både innhold og innpakning?

Konfetti og silkebånd

Hos Lounge Trondheim pakker de inn med en liten vri. De er nemlig inspirert av Love Actually (du husker vel scenen med Mr. Bean som skal pakke inn et gullkjede, men som aldri blir ferdig?). Stikkordene her er gaveesker, silkebånd og konfetti.

Daglig leder Kamilla Kamstrup Sandal benytter seg gjerne av folieposer også for å pakke inn, og har også små julekuler hun råder til å henge på båndet.

- Det er enkelt å få til. Jeg har en forkjærlighet for konfetti og silkepapir. Det ser ikke bare bra ut, men det skaper stemning også, mener hun.

Norsk versus amerikansk julepynt: Hvilken julepynter er du? Skal man pynte til jul når man vil, eller skal man i hvertfall vente til advent?

- Vær raus

Gøril Hovelsen hos Traktøren Byhaven viser hvordan du kan pakke inn kjøkkenutstyr. Hun mener at stikkordene for en fin gave er å være raus med båndet. Bruk gjerne to eller tre bånd i ulik farge, og bruk mye for å få en stor «dusk».

- Rausheten er bedre enn kreativiteten. Det er jo det samme som vi må være i julen, sier hun.

Hun har i tillegg smarte tips som å bruke akkurat nok papir, slik at papiret holder seg stramt og du unngår mye unødvendig papir. I tillegg råder hun til å ha blank teip, og å legge den langs papiret, ikke på kryss eller tvers.

- Mitt inntrykk er at mange tenker det er vanskelig, men jeg tror det er mest for at folk pakker sjelden, sier Hovelsen.

Hovelsen tipser også til å lage litt ekstra kreative kort, for eksempel av pepperkaker. Stikk et lite hull i pepperkakene, og heng de på båndet. Du kan for eksempel skrive med melis eller spiselig tusj, sier hun.

Dette tipset gjør julevasken til en lek Lei av å stå og skrubbe dusjveggene til du får krampe i armene? Her er redningen – og den er billig!

Gaver med spesielle former

Vaser og interiør-saker med litt spesielle former kan være litt ekstra utfordrende å pakke inn. Men denne metoden ser helt genial ut, og får det faktisk til å se fint og ekstra kreativt ut.

En annen måte å pakke inn gaver på, er å lage en liten lomme på gaven. Dette kan gjøre plass til kortet, eller andre gjenstander som en liten grankvist eller for eksempel kanskje en liten julenisse?

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.