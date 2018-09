Ti ting som er positivt med høsten

Sommeren er over og kalenderen viser straks oktober. Det blir mørkere, kaldere og kanskje litt våtere.

Det er lett å bli litt deprimert av hele greia. Derfor gir vi deg her ti ting som er positive med høsten!

Hit vil trønderne reise i høst Selv om de tradisjonelle byene i Europa ligger på toppen, er det nettopp disse byene som har nedgang i bestillingene.

1. Mer på TV igjen

Om sommeren ser en mindre på TV, og det kan være både på grunn av været, men også utvalget. Om høsten starter mange serier opp igjen, og en kan med god samvittighet sette seg inn i godstolen. Alle disse seriene kommer for eksempel nå i oktober!

Det kan jo tross alt være dårlig vær om høsten - spesielt i Trøndelag.

2. Lettere å sove

Det blir tidligere mørkt på høsten, noe som er til glede for mange.

Det kan nemlig være lettere å sovne, og en kan sove dypere når det er mørkt på soverommet.

3. Lammekjøtt

Mange har pakket bort grillen og planlegger ikke pølser til middag. Nå er det tid før høstmaten, og den innebærer for mange lammekjøtt.

For dette er tiden for å briljere på kjøkkenet med ekte, norsk lammekjøtt. På det store internett finnes et hav av gode oppskrifter både på lammegryter, lammeburger, lammekotteletter og alt en kunne tenke seg å bruke det fine kjøttet til. Bon appètit!

4. Småkrypene forsvinner

Plagsom mygg, lyden av svirrende vepser og kløende insektstikk. Nå er det slutt!

5. Gode grunner til å gå på kino

Det blir kaldere ute, som gjør at du godt kan unne deg å gå på kino. Og hvorfor ikke - det er mange spennende filmer som har premiere på kino denne høsten.

6. Teppe og lys

Det blir mørkere og da kan vi hente frem igjen stearinlys og teppe. Sammen med kakao blir det virkelig stemning.

7. Fine farger

Høsten er gul, rød og oransj! Dette er kanskje det fineste med høsten. Ta deg en tur så ser du hvor fint det er ute. Ta gjerne mange fine bilder og tagg #trdby.

8. Ny mulighet

For dem som er studenter er dette en ny mulighet til å få gode karakterer. Kanskje har du litt ekstra energi etter skolen og tenker at nå skal du komme godt i gang?

Ja - så bare gjør det, da! Det er nå du har muligheten til å innarbeide gode rutiner slik at desember blir en fin måned den også.

9. Plommer, epler og sopp

Det er ikke bare på sommeren du får god mat fra naturen. Gå på eple- eller plommeslang og nyt høstens goder. Eller bare kjøp dem i butikken, så slipper du sure naboer på nakken.

Det er også mange bær og sopp i naturen som ligger gratis til de som vil nyte dem.

10. Mange konserter

Høsten er virkelig tiden for å gå på konsert. Det bugner av konserter en kan velge mellom. Det er bare å følge med på vår ukentlige helgeguide, eller sjekke trd.events!

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.