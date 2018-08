Slik unngår du drama i kollektivet

Å bo i kollektiv kan være en opplevelse for livet, men også en kilde til konflikt og frustrasjon. Særlig er renhold og støy kilder til uenighet, men hva kan en gjøre for å sikre fred og fordragelighet i kollektivet?

Våre kollegaer i Kristiansand har sjekket nærmere.

– Det viktigste er nok å være behjelpelig og samarbeide. Det kan fort bli sånn at hvis en er mer opptatt av å ha det ryddig enn de andre, så ender man opp med å gjøre det meste renholdet, og det kan oppstå en irritasjon som man holder for seg selv til det har utviklet seg til et større problem. Så en god arbeidsfordeling og god dialog er viktig, sier kollektivbeboer Andreas Ustad (20).

Det sosiale er viktig

Han studerer på UiA og deler en leilighet med Julie Lundmark (20) og Alma Fauglied (20). Mens han er i gang med sitt andre år i leiligheten, er det første gang som kollektivbeboere for Julie og Alma.

De har bare bodd sammen noen dager, men foreløpig går alt greit.

– I tillegg til det som allerede er nevnt var jeg spent på om vi kom overens. Det er viktig at det sosiale fungerer når vi bor tre stykker sammen. Overgangen fra å bo hjemme til å bo for seg selv er lettere når man bor sammen med andre som man kan snakke med, sier Julie og får støtte fra Alma.

– Jeg valgte å bo i kollektiv nettopp på grunn av det sosiale. Her bor vi tre stykker, som gjør at vi blir godt kjent med hverandre.

Færre studenter står i boligkø 10.612 studenter står nå i kø for å få studentbolig. Det er 1.720 færre studenter enn på samme tid i fjor.

Fornøyd utleier

– Kort oppsummert: Hvilke tips har dere til de som skal flytte inn i et bokollektiv for første gang.

– Være behjelpelig, samarbeide og snakke sammen. I tillegg så må en selvfølgelig rydde opp etter seg og ha lært seg det en trenger for å klare seg selv som å vaske og lage mat.

Daniel Naglestad er daglig leder i Dana Eiendom AS, og eier og leier ut tre leiligheter sammen med faren.

Han trekker også fram det sosiale som viktig for et godt fungerende bokollektiv.

– Vi har til sammen elleve rom, og vi prøver å sette sammen kollektivene ut fra hvem vi tror passer godt sammen. Det går både på alder, studier og personlighet. Vi har leid ut i tre år, og det har som regel gått greit. Vi har tidligere vurdert å sette opp en vaskeliste, men vi tenker at det er noe beboerne best kan løse selv.

Fem ting du bør vite når du skal leie bolig Har du planer om å leie? Dette er reglene du må passe på.

– Respekter hverandres ulikheter

Hos Studentsamskipnaden i Agder (SiA) opplever de også at de fleste konflikter bunner i uenighet om renhold og støy. Leder i SiA Bolig, Heming Bentsen, forteller imidlertid at de fleste konflikter blir løst av beboerne selv.

– Noen få ganger i løpet av året hender det likevel at vi blir kontaktet med spørsmål om hjelp. Da sjekker vi som regel først om beboerne har snakket med hverandre, sier Berntsen.

Han anbefaler å bo i kollektiv, men understreker at det ikke er for alle. For de som ønsker å dele boenhet med andre er respekt og imøtekommenhet stikkordene for boligsjefen.

– De viktigste rådene må være at man viser respekt for hverandre og hverandres ulikheter. Er vennlig, åpen og inkluderende. Sett gjerne opp en liste sammen på hvordan man vil ha det og fordel ansvaret.

Mange studenter kan droppe innboforsikring Hvert år i august flytter flere tusen unge hjemmefra for å ta videreutdanning. Mange studenter flytter på hybel eller i leilighet for første gang, men ikke alle trenger å skaffe seg innboforsikring.

Denne artikkelen ble først publisert i 2016, men deles igjen til glede for våre nye lesere.