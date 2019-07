Sju fine badeplasser i Trondheim

Sommeren er omsider tilbake i Trondheim, og da kan det vel kanskje være på tide med en dukkert?

1. Theisendammen

Type: Ferskvann

Ikke bare er det en fin badeplass, men også som tursti og utsiktspunkt over Trondheim fra Bymarka. Dammen har to små sandstrender, som også er fine badeplasser for de yngre. Her er det også ei flytebrygge du kan svømme til - og hoppe fra.

Theisendammen er lett tilgjengelig for rullestolbrukere, hvor stien rundt selve dammen er godt tilrettelagt.

Det finnes også toaletter der.

For å komme seg til Theisendammen tar du buss nummer 18 fra Midtbyen og hopper av ved Byåsen Butikksenter, eller buss nummer 8 som stanser ved stoppet Gamle Oslovei. Derifra tar det omtrent 5-10 minutter å gå til badeplassen.

2. Korsvika

Type: Saltvann

Omkranset av svaberg og sandstrand er Korsvika et fint sted å bade der det ligger ved Strindfjorden.

Her er det god plass for hele familien eller en vennegjeng der du har store gressletter, bålplass og mange sitteplasser. Korsvika har også god fremkommelighet for rullestolbrukere.

For å komme seg til Korsvika tar du buss nummer 3 eller 4 fra Midtbyen og går av ved Lade gård. Derifra tar det omtrent 5-10 minutter å gå til badeplassen.

3. Haukvatnet

Type: Ferskvann

Badeplassen ved Haukvatnet ligger mellom Granåsen og Ugla - og er et anlegg med kunstig sandstrand og to mindre badeplasser med naturstrand. Ved Haukvatnet er det asfaltert turvei som er tilpasset handikappede. På området er det også stupebrygge i vannet og en liten sandvolleyballbane.

Rundt på området er det flere benker man kan slappe av på i solsteiken før man hopper i vannet.

For å komme seg til Haukvatnet med buss tar du nummer 8 fra Kongens gate.

4. Munkholmen

Type: Saltvann

Den lille øya uti Trondheimsfjorden blir nærmest et tropisk paradis når finværet slår inn - dog uten palmer.

Her får du en fin badeplass i havgapet med ei strand utenfor murene til det historiske stedet. Grille kan du også gjøre utenfor murene!

Rullestolbrukere er avhengig av litt assistanse for å komme seg ombord i båten til øya.

Toalettfasiliteter finnes innenfor murene.

For å komme seg til Munkholmen må du ta båt. Den går fra Ravnkloa hver hele time fra 10-18 i sommersesongen.

5. Estenstaddammen

Type: Ferskvann

I Estenstadmarka ligger Estenstaddammen lunt og fint. Badeplassen har en liten sandstrand med gressletter rundt. Kan enkelt nåes med sykkel, og mange turstier finner veien til denne dammen. Her er det også en fellesgrill og flytebrygge.

For å komme seg hit kan du ta buss nummer 5 eller 9 fra byen og gå fra enten Dragvoll eller Lohove.

6. Sjøbadet

Type: Saltvann

På Brattøra har du mulighet til å stupe uti Trondheimsfjorden fra Sjøbadet. Her får du også tilgang til garderober og egne avdelinger for damer og herrer. I sommermånedene er det også kiosk her. Men med slike fasiliteter koster det også penger for å komme inn, likevel en billig penge.

Sjøbadet er også handikappvennlig, har dusjer og toalettfasiliteter.

Letteste vei til Sjøbadet er å ta buss nummer 46 eller 19 til Pirbadet og gå ti minutter, eller ta buss 5, 8, 11, 18 eller 63 til Skansen og gå derifra.

7. Pirbadet

Joda, denne badeplassen må med. For som alle vet er trønderværet ustabilt og værmelderne tar ofte feil. Har du planlagt en tur til en av badeplassene over, men regnet inntreffer, så kan du dra hit. Pirbadet kan lokke med boblebad, barnevennlige basseng, stupetårn, sklier og mye mer. Matservering er det også.

Og kanskje er vannet der litt varmere?

Skal du til et av disse stedene for å bade. Husk på én enkel ting. Rydd opp etter deg, slik at alle kan nyte disse fine plassene i hele sommer! God svømmetur.

