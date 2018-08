Blir du virkelig syk av å gå ut med vått hår?

Du har garantert hørt det, du også: Ikke gå ut med vått hår - for da kan du bli syk!

Og det er selvfølgelig ikke alle råd fra mor du tar med deg videre i livet, men av en eller annen grunn har akkurat dette satt seg fast.

Men er det noe i det? Vi sjekket med en som er hakket mer faglig kvalifisert til å si noe om dette - enn mamma - med mindre hun er lege, da.

Gir kaldere slimhinner

- Ja, det stemmer at du kan bli sjuk av å gå ut med vått hår, bekrefter lege og daglig leder av Forusakutten i Stavanger, Dagfinn Øgreid.

- Når du har vått hår, får du en kaldere kroppstemperatur, som igjen gir utslag i kaldere slimhinner i nese og munn, sier han.

Det er nemlig i slimhinnene viruset setter seg. Forskning har vist at man har lettere for å få forkjølelse når det ikke er normalsituasjon i slimhinnene - som når det er kaldere enn ellers, ifølge Øgreid.

Og det er dette som er grunnen til at man lettere blir forkjølt hvis man har vært kald og frossen.

- Kald luft og kalde temperaturer minsker slimhinnenes motstandskraft. Det gir nedsatt blodsirkulasjon i dem som fører til at det blir mindre antistoffer som hindrer forkjølelse, forklarer legen.

Mulig å stoppe en forkjølelse?

Og når vi først er inne på myter og har den medisinske ekspertisen på tråden, må vi jo spørre:

- Er det mulig å forhindre begynnende forkjølelse?

- Med unntak av å holde deg varm er det lite du kan gjøre. Man har lenge antatt at store doser C-vitamin kan forebygge forkjølelse og influensa – dette har i mange år vært fremmet av en Nobelprisvinner - men forskning har vist at dette er en myte.

- Enkelte halspastiller reklamerer for at de kan motvirke begynnende forkjølelse. Ja, de smaker kanskje godt, men det har ingen virkning - unntatt placebo i så fall, legger han til.

Typisk å bli sjuk i ferien?

Og det som gjerne er typisk, er at du blir sjuk når du endelig(!) har ferie. Hvordan kan det ha seg?

- Mange arbeider gjerne ekstra mye for å bli ferdige før ferie. I tillegg kommer annet stress i forbindelse med førjulforberedelser og pakkekjøping. Den typen stress kan bidra til å bryte ned immunforsvaret. Du blir med andre ord ikke syk fordi du har ferie, men på grunn av stresset før ferien, tror Øgreid.

- På legekontorer og legevakter er det kjent at det er mye mindre pågang med forkjølelse på sensommer og høst enn resten av året. Det har nok med at ferie bidrar til å styrke kroppen og immunsystemet, og man blir mindre mottakelig for sjukdom.

Så til slutt: Hva er legens beste råd for å holde seg frisk?

- Unngå virus så godt du kan, ha god håndhygiene, hold deg i god form og hold deg varm. Få nok med søvn og spis sunt. Da er du best mulig rustet!

Denne saken er tidligere publisert hos Trd.by, men vi deler den på nytt til glede for våre lesere.