Så mange kalorier er det i en julemiddag

Vi er inne i desember måned. Det betyr julemat.

Og det kan fort bli for mye usunn julemat på oss, mener klinisk ernæringsfysiolog Stine Malvik.

Malvik jobber til daglig på Friskliv og mestring i Trondheim kommune og driver nettsiden mat-helse.no.

- En julemiddag med drikke tilsvarer det energiinntaket man skal ha i løpet av en hel dag. I tillegg kommer en stor andel av næringsinntaket fra mettet fett, den typen fett som vi skal begrense inntaket av, forklarer Malvik til trd.by.

Hun viser til at en vanlig ribbetallerken med drikke inneholder 2272 kalorier.

En lik tallerken med pinnekjøtt inneholder 2362 kalorier.

Ekstremt høyt inntak

- Jula er bare én gang i året, så man skal få lov til å kose seg litt ekstra med god samvittighet, men for enkelte består desember av flere julebord og julelunsjer. I tillegg blir det flere dager i jula med julemat på menyen, sier Malvik.

Hun påpeker at det kan bli mange dager i løpet av en måned med et ekstremt høyt energi-, fett- og saltinntak.

Derfor er det viktig å være bevisst og ta noen smarte valg.

- Å legge inn fysisk aktivitet hver dag vil også gjøre kroppen bedre rustet til å håndtere det høye energiinntaket.

Bruk mye grønnsaker

Likevel mener Malvik at man ikke skal slutte å spise julemat, men heller gjøre den litt sunnere.

- Det er mange smarte valg man kan gjøre i jula som ikke påvirker julegleden og trivselen rundt måltidet, det gjelder bare å være litt bevisst. Oppsummert vil jeg si at det mest effektive vil være å redusere på fettet, bruke mye grønnsaker og tenke gjennom alkoholmengden som inntas.

Reduser alkoholinntaket

For vi drikker en del alkohol til maten i jula. Når man drikker alkohol prioriterer kroppen å forbrenne alkoholen fremfor andre næringsstoffer.

Det gjør at fettforbrenningen vil bli noe lavere, noe som gjør det ekstra belastende for kroppen med et høyt energiinntak fra julematen.

- Drikke er en viktig kilde til energi i jula. Enkelte drikker mer alkoholholdig drikke i jula enn ellers i året, og alkohol er et næringsstoff som gir mye energi per gram, forklarer hun.

Du bør derfor være bevisst på alkoholinntaket for å redusere på kaloriinntaket.

Malvik mener at du bør velge lettøl eller alkoholfritt øl til noen av måltidene, siden det inneholder kun halvparten av kaloriene sammenliknet med pils.

FAKTA Her er ernæringsfysiologens tips til sunnere julemat. Bruk sjysaus eller brun saus i stedet for ribbefett. Sjysausen har et betydelig lavere fettinnhold enn det flytende fettet som samles opp når man steker ribba. 1 ss sjysaus lagd fra pose inneholder 5 kalorier, mens 1 ss ribbefett er ca 50-70 kalorier.

Lager du medisterkakene selv, kan du bruke halvt om halvt med medisterdeig og vanlig kjøttdeig eller karbonadedeig. Medisterdeig har 25 % fett, i motsetning til kjøttdeig som har 14 % og karbonadedeig med 5 %. Én medisterkake inneholder 250 kalorier, så ved å erstatte noe av farsen med en magrere variant kan man spare en del kalorier.

Grønnsaker inneholder lite energi, derfor vil det å øke grønnsaksmengden på tallerkenen automatisk føre til at en får i seg mindre kalorier, samtidig som en får en god dose kostfiber, vitaminer og mineraler. Husk at surkål og rødkål er grønnsaker, la juletallerkenen bestå av store mengder av disse.

