Derfor revner jeansen raskere nå enn før

Buksa kostet flere tusen kroner. Likevel revnet den etter bare noen måneder. Høres det kjent ut?

Typiske steder det går ut over er jeansbaken, knærne eller skrittet (første og siste er nok steder hvor det ikke er fullt så stas med lufting).

Og er det innbilt – eller kan det være at dongeribukser tåler mindre nå enn de gjorde før?

- Ja, det har du helt sikkert rett i. Og det er nok på grunn av flere ting, sier Ingun Grimstad Klepp.

3 grunner

Hun er forsker på tekstiler for SIFO – Statens institutt for forbruksforskning. Hun har tre mulige årsaker til at dongeribuksene ikke har så høy forventet levealder:

- Materialet i dongeribuksa kan i utgangspunktet være dårligere. Bomullsfibrene som blir brukt er kortere, som gjør at stoffet ikke blir like sterkt.

- Jeansen blir slitt ned før den kommer i butikken. Poenget er ofte at buksa ikke skal se ny ut. Buksa blir også mykere å ha på seg, og du slipper «å gå den inn». Men dette går også utover holdbarheten.

- Trenden har endret seg. Nå skal buksene være stramme. Du tøyer og strekker materialet mer når du beveger deg i ei stram bukse enn ei som sitter løsere. Det betyr at du sliter mer på stoffet.

Dette gjelder spesielt bukser som er lave i skrittet, men samtidig trange. Det er nok derfor mange gutter sliter med bukser plutselig får ekstra lufting mellom beina.

- Stoffet følger ikke måten kroppen beveger seg på, og stoffet rives rett og slett i stykker.

- Skal få det du forventer

Og det at buksa kostet skjorta trenger ikke å bety god kvalitet.

- Det er gjort en del studier på pris og kvalitet, og her er det fullt kaos. Dyre klær kan være gode, men også dårlige. Og det samme gjelder billige klær. Selv innenfor ett og samme merke kan du finne store forskjeller på kvalitet, sir Klepp.

Forbrukerrådet understreker imidlertid at du skal få det du forventer.

- Forbrukerkjøpsloven gjelder for dongeribukser også. I utgangspunktet gjelder reklamasjonsretten på to år, men i praksis tror jeg de fleste skjønner at det vil være vanskelig å gå tilbake med ei dongeribukse etter to år, sier regiondirektør Edith Kristin Nøkling i Forbrukerrådet Rogaland.

Men blir klesplagget overraskende fort slitt, bør du:

- Gå tilbake til butikken: Og gjør det med én gang du merker det. Etter loven skal du reklamere så fort du oppdager feil eller mangel med varen. Det holder ikke komme flere måneder etterpå.

- Tenke over hvordan du har vasket plagget: Følger du ikke vaske-/pleieinstruksjonene, stiller du dårlig. Sørg alltid for at du har ditt på det rene her.

Hvis butikken ikke vil gi deg ny vare eller pengene tilbake, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet.

- Som forbruker skal du få det du forventer av en vare med tanke på pris og kvalitet.

Denne artikkelen ble først publisert i juli 2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.