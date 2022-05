Kate Bush-låten «Running Up That Hill» fra 1985 fyker oppover på topplistene.

Den ligger på førsteplass på Itunes og på plass nummer 106 på Spotifys 200-liste, melder LA Times.

Grunnen til den nyvekkede interessen for låten, som er å finne på Kate Bush-albumet «Hounds of Love», har sannsynligvis sammenheng med at den er å høre i fjerdesesongen av «Stranger Things»; En svært så populær amerikansk TV-serie med handlingen satt til 1980-tallet.

Sadie Sinks rollefigur hører på Kate Bush-låten «Running Up That Hill», noe som har gitt låten en boost. Foto: AP

Låten høres første gang i rollefiguren Max Mayfields (spilt av Sadie Sink) walkman, i premiereepisoden til sesong fire, og den er siden å høre flere ganger i løpet av denne ferske fjerdesesongen.