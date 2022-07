Opptakene til fjerde sesong av «The Crown» var trygt i boks da koronapandemien meldte seg. Produsenten bak tror ikke på at det kan bli flere større innspillinger før en vaksine eller kur er klar.

Andy Harries sammenligner overfor BBC innspillingen store TV-dramaer med en militæroperasjon.

– Det er svært vanskelig å bringe et stort filmcrew sammen med mange skuespillere og flytte rundt på det. Det er som å forflytte en hær, og det klarer du ikke med to meters avstand mellom hver enkelt person, sier «The Crown»-produsenten.

Selv om britiske filmarbeidere gjerne vil tilbake på jobb, tror ikke Harries at filminnspillinger slik de hittil har vært, vil være mulige uten at man har kommet frem til «en eller annen form for kur eller vaksine».

Andre hindringer for å gjenoppta store film- og fjernsynsproduksjoner er ifølge BBCs kilder mangelen på koronarelevante forsikringsordninger, i tillegg til praktiske utfordringer som det å transportere og sørge for mat.

Velkjente britiske TV-såper som «Emmerdale», «Coronation Street» og «EastEnders» skal alle snart i gang – men under strenge tiltak og begrensninger.

Harries' filmselskap Left Bank Pictures jobber nå med utfordringen i hvordan de skal filme «The Fear Index», basert på Robert Harris-romanen. Handlingen dreier seg rundt et ektepar, og hvordan filme intimitet ut fra «den nye normalen»?

– Du vil ikke se på et drama om et års tid, når dette er over, og tenke «det er ganske latterlig, de kysser ikke engang, de er milevis unna hverandre». Det er vanskelig, medgir filmveteranen.