Skurken i «The Batman» er klar

Castingen til filmen som skal ha premiere i 2021 er full gang.

Og bare et par dager etter at navnet til Zoë Kravitz ble bekreftet til rollen som Catwoman, kommer nyheten om hvem som skal bekle skurkerollen The Riddler.

Dette blir årets julekalender på NRK Det er bittersøtt for søstrene Hagerup. «Snøfall»-historien, som de skapte sammen med pappa Klaus Hagerup, kommer tilbake til TV-skjermene i år. Samtidig er søstrene aktuell med boken «Snøfall».

Paul Dano, kjent fra filmer som «There Will Be Blood», «Little Miss Sunshine» og nå senest serien «Escape from Dannemora», skal overta stafettpinnen som The Riddler fra Jim Carrey – som sist spilte rollen i «Batman Forever» fra 1995. Siden har også Cory Michael Smith hatt samme rolle i serien «Gotham».

Britiske Robert Pattinson skal spille Batman i filmen, som skal regisseres av Matt Reeves. Også Jeffrey Wright, kjent fra «Westworld» og «Hunger Games» er klar for rollen som politisjefen James Gordon.

Advokatfirmaet bak Panama Papers saksøker Netflix om film Advokatfirmaet Mossack Fonsec, a som sto i sentrum for den omfattende Panama Papers-skandalen, saksøker Netflix for ærekrenkelser – og vil stanse filmen om saken.

Det har lenge vært spekulasjoner om Jonah Hill skulle få en av skurkerollene i den nye Batman-filmen, men han skal nå være ute av bildet, meldte flere medier torsdag.