Senterlederen kaller klesregler gammeldags: – Det må være lov å ha en veltrent kropp

Bente Strøm (30) fikk ikke lov til å trene i klærne hun ville på Fresh Fitness Lade. Vi spurte følgerne våre på Instagram om meninger rundt klesregler på treningssentre.

De var delte. Her er to av dem:

Er du usikker på hva som er lov å kle seg i når du er på trening? Vi har tatt en prat med de største treningssentrene i Trondheim om hvilke regler de har for bekledning.

– Alle kropper er fantastiske

En senterleder som har latt seg engasjere ekstra mye av saken om Bente, er fysioterapeut Simone Anzjøn Holbø, som er leder for byens eneste treningssenter bare for kvinner.

– Jeg har lyst til at vi skal ha kommet lenger i 2021 enn at vi må ha regler for hvordan kvinner og menn må kle seg når de er i en eller annen setting. Det er rett og slett gammeldags, sier Holbø i House of Femme.

Senteret holder til på Sorgenfri. Der har de ingen klesregler, sier Holbø. Hun mener det er viktig at «bodyshaming» heller ikke skal ramme kvinner med en veltrent kropp.

– Det må være lov å ha en veltrent kropp. Vi skal bli flinkere til å godta alle kvinnelige kropper. Så må jeg påpeke at jeg har den dypeste respekt for at mange kvinner kan føle at det er kroppspress der. Og det er det vi må jobbe med, og da tror jeg vi må starte en helt annen plass enn med klesregler, sier Holbø.

– Vi er forskjellige, og det må vi ha respekt for, sier senterlederen.

Men selv om House of Femme ikke har regler, har de kleskoder, sier hun.

– Det er noe som flere arbeidssteder har. Det handler litt om hvordan instruktørene og de ansatte i klinikken kler seg, og det smitter over på de andre som er der, sier Holbø.

– Det er et holdningsskapende arbeid. Vi er veldig bevisst på hva hva vi fronter i sosiale medier. Vi vil vise fram alle typer kropper, at alle kropper er sterke og fantastiske. Det er det som er fokuset, sier hun.

Slik er reglene hos de største treningssentrene

Hos Fresh Fitness gjelder det å bruke «rene treningsklær som dekker mage, bryst og rygg».

De har valgt å føre en linje som de opplever at flertallet overholder og setter pris på. Det sa daglig leder Lars Fredrik Strøm-Håkonsen da han ble konfrontert med kritikken til Bente Strøm, som opplevde seg urettferdig behandlet.

– Ettersom utfordrende bekledning kan øke terskelen for at andre medlemmer ønsker å besøke oss, har vi valgt å føre en streng linje på dette, sa Strøm-Håkonsen.

Trd.by har stilt flere av de største treningssentrene i Trondheim følgende spørsmål:

Hvilke klesregler gjelder hos dere?

Hvorfor det?

Hvor går grensen, og hva gjøres når grensen er tråkket over?

3T:

Presseansvarlig i 3T, Lena Dahle Iversen, starter med å si at de i liten grad har utfordringer med at medlemmene ikke følger retningslinjene.

– Vi opplever stor forståelse og enighet blant våre medlemmer, sier hun.

Hun henviser til nettsiden, hvor det står at det skal benyttes rent, anstendig og ikke-støtende treningstøy.

Menn har ikke lov til å bruke singlet i styrkeavdelingen, mens kvinner har ikke lov til å bruke korte topper som ikke dekker magen.

Kvinner får heller ikke bruke korte shortser eller «annen bekledning som kan virke støtende».

– Utfordrende og upassende bekledning kan øke terskelen for at andre medlemmer benytter seg av styrkeavdelingen, skriver de blant annet.

Impulse:

– Hvilke klesregler gjelder hos dere?

– Medlemmer skal alltid trene i rent treningstøy. Vi oppfordrer våre medlemmer til å vente med å vise bar mage til man kommer seg på stranda, og at man bruker lang t-skjorte eller anstendig singlet når man trener. Man må gjerne trene i tights eller shorts, men shortsen må være så lang at den minimum dekker hele rumpa, sier Øivind Gundersen, daglig leder hos Impulse treningssenter.

– Hvorfor det?

– Impulse sine trivselsregler skal bidra til et hygienisk og trivelig treningsmiljø, som ikke er kroppsfiksert, sier han.

– Hvor går grensen, og hva gjøres når grensen er tråkket over?

– Det er vanskelig å trekke helt klare linjer mellom hva som er utfordrende bekledning, da det er svært mange ulike meninger om dette og motebildet endrer seg stadig, sier Gundersen.

– Klare brudd på trivselsreglene vil medføre anmodning om å tilpasse antrekket, og i ytterste konsekvens bortvisning fra sentrene. Dette vurderes av betjeningen som er tilstede. Er det tvil lar vi tvilen komme medlemmene til gode, sier han.

Easyfit:

– Hvilke klesregler gjelder hos dere?

Her henviser daglig leder Håkon Stubø til sine vilkår og regler på nettsiden deres.

Det står det du skal bruke rene treningsklær i tillegg til at det ikke er tillatt å trene barfot eller i bar overkropp. Det oppfordres også til klær som ikke skaper kroppspress.

– Hvorfor det?

– Våre regler på bekledning handler hovedsakelig om hygiene. Utover dette oppfordrer vi til klær som ikke skaper kroppspress, men lager ikke en sak om noen bruker en singlet eller magetopp så langt vi opplever det som hygienisk, sier Stubø.

– Hvor går grensen, og hva gjøres når grensen er tråkket over?

– Å diskutere klesregler og hva som er greit å bruke og ikke, er å balansere på en tynn knivsegg. Det er vanskelig å sette en fast grense, og det er en skjønnsmessig vurdering man må ta avhengig av situasjon, sier han og viser til et punkt i medlemsvilkårene:

– Jeg mener at punkt 1G i medlemsvilkårene kanskje er den viktigste: «Sunn fornuft og folkeskikk gjelder til enhver tid.»