Mats (18) fra Trondheim vil til OL: - Jeg må nok tåle mye smerte

En vanlig dag starter med at Mats står opp klokken fem om morgenen for å dra på trening.

Målet er OL i Paris i 2024.

– Jeg må nok tåle mye smerte for å komme meg dit. Det er jeg veldig forberedt på.

Timeplanen til Mats er full hele uka. Etter at første økt er gjennomført, drar han på jobb som elektrikerlæring. Når arbeidsdagen er over, bærer det på trening igjen.

Før dagen er omme har han rukket å spise seks fullgode måltider. Mens vi andre kanskje får i oss en tredjedel, spiser Mats 310 gram protein i gjennomsnitt hver dag.

– Jeg må spise og trene best og smartest hvis jeg skal bli bedre. Det er målet, forklarer Mats.

La hockeykølla på hylla

For tre år siden startet han med olympisk vektløfting for å bli en enda bedre hockeyspiller. Det førte til at hockeykarrieren ble lagt på hylla, mens den nye idretten fikk fullt fokus.

– Det er kanskje ikke den mest populære idretten, men jeg synes det er artig. I tillegg ser man resultater raskt, sier 18-åringen.

– Også får du fin kropp, skyter Eskil Lian (75) inn fra sidelinja med et smil.

De tilbringer mange timer i uka sammen i Trondheim Atletklubb sine lokaler på Lademoen. De siste tre årene har Eskil vært Mats sin trener.

I dag er Mats på juniorlandslaget i vektløfting. Han er norgesmester flere ganger, og har også blitt nordisk mester. I fjor kom han på fjerdeplass i NM for seniorer som førsteårs junior, og kan også skilte med en 12. plass i EM for ungdom.

Vektløfting var en av første idrettene som ble med i det Olympiske program. Dagens øvelser er rykk og støt, og hver løfter har tre forsøk i hver øvelse.

– Det artigste jeg vet

Fra mandag til fredag tenker ikke Mats på noe annet.

– Det går i trening, mat, jobb og søvn.

– Mange sier at jeg ofrer mye, men jeg vil ikke kalle det ofring.

– Dette er noe av det artigste jeg vet, og noe jeg virkelig har lyst til.

Kompisene kan Mats møte i helgene. Han er bevisst på at han er nødt til å legge ned det lille ekstra for å nå målet sitt om OL i Paris i 2024.

– Sjansen for at han skal komme seg dit er stor. Han er dedikert og bestemt, så det har vi troa på, sier Eskil.

I dag har Mats en personlig rekord på hele 110 kilo i rykk og 140 i støt.

- Det er ganske sykt, eller hva? Selv veier han 71 kilo, sier Eskild og ler.

– Alt handler om teknikk, så det trener vi mye på. I tillegg til balanse og smidighet. Det er viktig å ikke bli skadet, sier Mats, som akkurat nå er skadefri.

Eskil er klar på at det heller ikke må trenes for hardt, i fare for at Mats skal pådra seg belastningsskader.

– Som en bestefar

I dag er det 25 aktive medlemmer i Trondheim Atletklubb. Eskil har selv drevet med vektløfting i 55 år. Han konkurrerte fram til han var 70, og vant VM i sin aldersklasse i både 2010 og 2011 – som 65-åring!

– Han er en av de viktigste personene i livet mitt, og har blitt som en bestefar for meg. Eskil skal ha mye av æren for den enorme utviklingen, sier Mats, og legger til at han er en av de personene han møter mest.

– Ja, mora er litt sjalu på at jeg får se han så mye, tror jeg, legger Eskil til og ler.

Den spreke 75-åringen har ikke tenkt til å gi seg som trener med det første.

– Absolutt ikke. Mats er dønn ærlig med både meg og seg selv. Det er alfa omega. Det er dette han har lyst til å drive med, og jeg vil være med.