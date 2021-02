Hvor farlig er det å trene ute når det er så kaldt?

– Når kald og tørr luft strømmer ned i lungene tørker cellene ut og det kan lede til små skader og betennelser, sier universitetslektor Helen Hanstock til det svenske tidsskriftet Forskning & Framsteg.

Generelt har ikke forskere all verdens kunnskap om hvordan skikkelig kulde, lik den vi har i Trøndelag nå, påvirker kroppen vår når vi trener. Et av forskernes utfordringer er blant annet at vi tåler kulde veldig ulikt, skriver Forskning.no.

Tar skade ved minus 10

Ved Mittuniversitetet i Østersund bruker forskere spesialiserte treningslaboratorier for å forske på nettopp trening i kulde. Senkes temperaturen til under 10 minusgrader, ser de at luftveiene til testpersonene begynner å ta skade.

Og her er det ikke kun snakk om eliteutøvere, men også mosjonister som trener i kulda.

Vanlig med astma

Noe som peker mot at hard trening i kaldt vær kan føre til luftveissykdommer, er det at astma er tre ganger så vanlig blant eliteskiløpere, som i befolkningen ellers, skriver det svenske tidsskriftet.

I løpet av våren 2021 vil den svenske universitetslektoren undersøke hvordan vanlige mosjonister tåler anstrengelser i en temperatur ned til 15 minusgrader - for å finne ut mer om hva som foregår i lungene når det blir så kaldt.

Men er du frisk og rask, skal en løpetur utendørs nå gå fint, ifølge lektoren:

- Det finnes en risiko for at det oppstår små skader i luftveiene, men for en frisk person behøver det ikke bety mer enn litt hoste etter treningsøkten. Men om treningen gjentas ofte, kan det lede til et større problem, sier Hanstock til Forskning & Framsteg.