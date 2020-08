Denne treningen burde være obligatorisk, mener forskere

Mennesket er ikke skapt til å bevege seg så lite som det gjør i dag. Det inaktive, moderne livet gjør oss syke. For å komme i balanse må vi ha mer trening inn i hverdagen.

Det skriver Chris MacDonald, som har forsket på trening som behandling for type 2-diabetes, i sin siste bok «Ikke til forhandling – Livets ligning». Det er også omtalt av forskning.no.

Hva kan hjelpe? Det har flere forskere sett nærmere på.

Bør trene mer på jobben

– Vi trenger mer trening på arbeidsplassene, sier Just Bendix Justesen, som er konsulent for bedrifter og seniorforsker ved Syddansk Universitet, ifølge forskning.no.

Justesen og kolleger fra SDU har gjennomført et forsøk som viser at trening i arbeidstiden gir bedre helse.

200 kontoransatte fikk trene én time i uken i arbeidstiden. De ble sammenlignet med 200 andre. Ifølge studien, som er publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine, ble de som trente målt til bedre helse i form av blant annet kondisjon og blodtrykk, enn kontrollgruppen.

Forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har testet hvordan øvelser for nakke, skuldre og rygg hjelper mot smerter. Forskerne anbefaler at treningen er obligatorisk og strukturert - hvis ikke blir det bare de som allerede er i form, som dukker opp.

Må gi mening for de ansatte

Professor emeritus Helge Hvid er mer skeptisk, skriver nettstedet. Han har mange års erfaring som arbeidsmiljøforsker.

Hvis en bedrift innfører obligatorisk trening, kan det få konsekvenser for forholdet mellom ledere og medarbeidere, advarer arbeidsmiljøforskeren.

– Ledelsen mister legitimitet og autoritet hvis den innfører noe folk synes er tullete, sier han.