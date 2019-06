Dette får du ikke ha på deg på treningsentrene i Trondheim

Usikker på hva som er lov å kle seg i når du er på trening? Vi har tatt en prat med de største treningsentrene i Trondheim om hvilke regler de har for bekledning.

- Vårt fokus ligger på å ha et hyggelig treningsmiljø, og ikke bidra til at folk kjenner på kroppspress. Derfor har vi regler på at singletten/toppen skal dekke brystet, og shortsen dekker rumpa, sier administrerende direktør John Christian Stubban på Fresh Fitness.

De har i likhet med flere andre sentre klare regler på hvilke klær som er greit å bruke på trening.

Skal være tildekket

De fleste treningsentrene har like regler på at man ikke får lov til å kun trene iført sportstopp eller i bar overkropp. Camilla Dahl Matre, idrettskonsulent hos Sit Idrett, sier følgende:

- Mage og rygg skal være tildekket. Utenom det blander vi oss ikke opp i hva folk velger å trene i, sier Dahl Matre.

Det samme sier senterelederen for Easyfit i Trondheim, June Ulvik. Hun forteller at det meste går fint, så lenge man ikke viser «alt»:

- Dersom noen tar av seg skjorta under treningsøkten, så sier vi ifra. Generelt oppfordrer vi til å være kledd i t-skjorte, og vi vil helst ikke at verken kvinner eller menn skal ha på seg singlet, sier June Ulvik, senterleder for kjeden i Trondheim.

- Mest mulig folkelig

Heidi Sandstad, driftsleder hos Impulse, forteller at de for to år siden godkjente bruk av singlet for begge kjønn på sine sentre. Likevel er det noen som ikke følger reglene om hva som er lov å ikke.

- Vårt mål er å gjøre sentrene mest mulig folkelig, og ikke bidra til kroppspress. Derfor gir vi tilsnakk dersom noen ikke overholder reglene, eksempelvis om man er kledd i en singlet som viser mage, rygg eller brystvorter, sier hun.

Hun forteller at det har blitt mer tilsnakk i det siste, da trenden med kun sports-bh og treningstights har blitt mer populær blant kvinner.

- Da kan det hende at andre kunder reagerer og gir oss beskjed, eller at vi selv legger merke til at det sklir ut. Vi jobber hele tiden med å ha klare regler på hva som er lov og ikke, og holder på med å lage nye plakater som er enda tydeligere på hvilke singletter som er tillatt, sier hun.

Ikke trene i undertøyet

Kaliber Gym på Tiller i Trondheim har færre restriksjoner enn de andre treningsentrene i byen.

- Alt er greit så lenge det er treningstøy. Man kan ikke trene iført kun undertøy, men topp, singlet og kort shorts er greit, sier daglig leder Mats Edvardsen.

Han sier at det også er greit at deres medlemmer trener kun iført sports-bh.

Forskjellige regler for kvinner og menn

3T har egne regler for bekledning under gruppetimer, som for eksempel «hot yoga» og spinning.

- Dersom medlemmene deltar på gruppetimer er det greit med singlet for begge kjønn, fordi det kan bli veldig varmt. Om menn løper lenge på mølla kan de også bruke singlet, sier Trude Størmer Vinje, fagansvarlig for 3T.

Treningskjeden har ulike regler for menn og kvinner. Kvinner har lov til å bruke singlet så lenge man ikke viser mage, men det er ikke lov med såkalte «hot pants», altså korte shorts. Menn får ikke lov til å bruke singlet, med unntak av under gruppetimer og i kondisjonsavdelingen.

- Reglene for bekledning er ulik for jenter og gutter først og fremst fordi vi som kjønn er forskjellige og ser ulike ut, og kroppsfokuset er ulikt. Vi påvirkes av miljøet rundt oss, og vi ønsker ikke å være med på å forsterke et negativt fokus, forklarer Størmer Vinje.

Hun forteller at regelverket ble satt for lenge siden, og at det har fungert bra for dem.

- Vi tar kontakt dersom vi mener at bekledningen kan være støtende for enkelte. Fokuset skal ligge på trening og ikke på kropp. Men det skal sies at vi opplever lite problemer når det kommer til bekledning, sier hun.