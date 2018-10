Matilda (21) og Anniken (22) trener hver dag. Nå skal de kjempe mot verdens beste

View this post on Instagram

5 plass i -163 og 2 plass i junior! Litt skuffa skal man innrømme, men forma va ikke like bra som resten av den flotte gjengen av damer MEN reisa mi slutte ikke her, for i blei tatt ut til å kunne stille i junior VM i Ecuador for faen!!!! Herregud kor kult e ikke det? Så no e plana å fortsette diett frem til slutten av november og levere ei mye hardere utgave Må bare gratulerer verdens beste og råeste dame @matildasingstad med seiern, ingen fortjene det meir enn du. Glede me til VM i lag med d Tusen takk til verdens beste coach @hhstronghh og resten av kaliber for å ha troa på me å all hjelp på veien! Og ikke minst kjæresten @rsovik, hadde aldri klart det her uten d Du har hjelpt me økonomisk når i treng det, laga mat når i sjøl ikke får tid, motivert me og vært ei utrolig bra støtte heile veien. #kaliberfkk #bodyfitness #nkfnm2018 #bodyfitnessjunior #juniorvm2018