Marte fra Trondheim er norgesmester i bodyfitness. Nå skal hun til VM

- Nå er målet å vinne VM - bli verdensmester. Jeg tviler litt, jeg vil ikke ha noen forventninger, ler hun.

For litt over en uke siden vant hun NM i sin høydeklasse. I tillegg stakk hun av med seieren i «over all», der de beste i alle klassene møtes. Denne helgen tok hun førsteplassen i sin klasse i Finland, hvor hun også endte opp med å få et Elite Pro Card.

- Det har ikke gått opp for meg ennå, jeg klarer ikke sette meg inn i det som har skjedd. Jeg må bare sette meg i sofaen og kjenne litt på det.

Stor fight

- Det har vært en veldig stor fight for å komme meg dit jeg er i dag. Den kampen har jeg slåss med meg selv, og det krever veldig mye av meg, sier hun.

Da hun var 18 år fikk hun påvist ADHD, noe hun mener har påvirket tanker og følelser hele livet. For to år siden gikk hun inn i en tung depresjon.

- Det gikk rett vest. Jeg husker nesten ingenting av det selv, fordi jeg var så langt nede, forteller hun.

Gymmet har blitt et fristed

Før hun startet med fitness var hun glad i å løpe, gå på ski og være i skog og mark.

- Det er et fristed for meg, høre stillheten og få ro i kroppen. Den gleden har jeg ennå. Gymmet har også blitt et fristed i hodet mitt, jeg trenger det med tanke på psyken min, og flykter litt fra folk og alt annet.

- Når jeg kommer hit blir jeg et helt annet menneske, kjenner på roen og koser meg, legger hun til.

Startet som tilskuer

Løpingen og skiturene i tillegg til styrketrening gjorde at Marte ble i god form, så god at folk begynte å spørre om hun ikke skulle stille i bodyfitness.

- Det var i den perioden sporten begynte å bli synlig i Norge. Så dro jeg og så på noen stevner - og synes det var helt fantastisk. Det var så trente jenter, og jeg tenkte at jeg aldri i livet kom til å klare det.

Nå har hun trent aktivt med bodyfitness i to år. Hun mener at det er en sport som ikke passer alle.

- Det er en litt spesiell sport, og det går mye i diett. Det krever fryktelig mye disiplin, og du må være dedikert.

- Jeg trener nesten hver dag, og har kanskje litt for lite pauser, men jeg elsker å være her, sier hun.

Til tross for at det krever mye trening og diett, legger hun vekt på at hun også spiser vanlig.

- Når det ikke er sesong, spiser jeg som alle andre, og akkurat hva jeg vil.

- Ubeskrivelig eventyr

Marte har en sønn på sju år halvparten av tiden. Når hun ikke har han, kan hun tilbringe mange timer på treningssenteret.

- Jeg har alle vennene mine her, så jeg får vært litt sosial i tillegg. Sporten tar veldig mye tid, men det er et valg man må ta. Jeg synes det er et ubeskrivelig eventyr.