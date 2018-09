Anders (22) fra Trondheim til NM for å konkurrere om landslagsplass i FIFA

28. september slippes årets utgave av fotballspillet FIFA, et høydepunkt for veldig mange.



Anders Green (22) fra Trondheim har allerede forhåndsbestilt spillet, og håper på å få testet det i begynnelsen av neste uke. Det er et forsprang som kommer godt med, med få uker til FIFA-NM og muligheter for å sikre seg en nyopprettet landslagsplass.

- Jeg pleier å spille Real Madrid, men nå må jeg trolig bytte til Juventus. Cristiano Ronaldo er spillets «coverboy» og spillets beste spiller, og nå som han har byttet lag, må også jeg det.

Landslag med egen losje på Ullevaal

For knappe to uker siden annonserte Norges Fotballforbund (NFF) at de vil satse på e-sport. De skal derfor lansere et eget landslag med FIFA-spillere. E-sportlandslaget skal bestå av en tropp med seks til åtte spillere, med samlinger, privatlandskamper og internasjonale turneringer i regi av UEFA og FIFA.

Treningene vil foregå på Ullevaal stadion i en egen losje, dedikert til e-sport. Et av målene med NM-konkurransen i oktober er å finne spillere som skal bli en del av landslaget.

- Hva vil det bety for deg om du kommer på landslaget?

- Det vil bety veldig mye. Det er en veldig god mulighet å få bli med i startfasen. Jeg må selvfølgelig klare å kombinere det med studiene, sier Green.

Vil spille fire-fem timer hver dag

Det er ikke første gang 22-åringen deltar i FIFA-NM. I 2015 kvalifiserte han seg også til VM i Paris.

- Siden den gang har jeg begynt å studere, og har ikke hatt like mye tid til å spille som før. Men nå begynner jeg å satse igjen, nå som det nye FIFA-spillet straks kommer ut.

13. oktober arrangeres årets FIFA-NM i en egen losje på Ullevaal. Det var rundt 400 påmeldte til den innledende kvalifiseringen, og Green er blant de rett over 40-deltakerne som skal konkurrere om NM-tittelen. Konkurransen vises på TV2 Sumo.