Daniel (16) har skating som eget fag på skolen i Trondheim

Daniel Sandnes Knutzen (16) skulle egentlig satse på snowboard. Den begrensede tilgangen på snø og bakker i Trondheim, førte derimot til at det meste av tiden ble brukt på skating.



- Jeg orka ikke å dra til Vassfjellet hver dag, og begynte å skate mer og mer. Jeg har lekt meg med det hver dag, og egentlig aldri tenkt noe på å satse. Jeg trenger ikke tjene en haug med penger, men vil kunne drive med det hele livet.

Se bildene fra feiringa i Trikkestallen I helga samlet over 100 deltagere seg i Trikkestallen. Kanskje ser du noen du kjenner?

Alene i Trikkestallen

Nå i høst begynte 16-åringen på idrettsfag ved Strinda videregående skole. I utgangspunktet tilbyr skolen undervisning i idretter som håndball, fotball, ishockey, kjelkehockey, og friidrett. En håndfull elever kan også få tilrettelegging for individuell idrett på høyt nivå.

Knutzen er nå blant disse få elevene.

- Vi har vært spent på hvordan opplegget ved skolen skulle bli. Han er en ensom svale, men skolen, Trondheim Skate Association (TSA) og kommunen har virkelig gjort alt for å tilrettelegge på best mulig måte. Vi er veldig takknemlig, sier pappa John Ivar Knutzen.

Basistrening og teori har 16-åringen sammen med for eksempel friidrett og fotballkeeperne ved skolen. Fem skoletimer i uka tilbringer han alene i Trikkestallen. Skolen jobber med å få på plass en egen trener til disse timene, men foreløpig er det egentrening som gjelder. Fagleder Berit Helen Grøtte er til stede når hun har mulighet, og pappa John Ivar vil ta fri fra jobb for å være i hallen noen av timene.

- Det kan bli litt ensomt med fem timer alene i uka. Hadde vi vært flere kunne vi ha pushet hverandre. Det er flere virkelig gode som er yngre enn meg, som jeg håper vil begynne neste år. Men det kommer selvfølgelig an på ressursene til skolen, sier Daniel.

Tett oppfølging fra landslagssjef

I januar i år lanserte norske skateboardere for første gang sitt eget landslag. Nå er de organisert under Norges Idrettsforbund som en egen gren i Snowboardforbundet. I 2020 er skating på OL-programmet for første gang.

Så langt er åtte uttøvere tatt ut på landslaget, og Daniel er ikke en av dem. Likevel har han tett dialog med prosjektleder for landslaget, Henning Braaten, som blant annet er behjelpelig med treningsopplegg.

- Målet er at Daniel skal være på landslaget innen to år. OL om to år er nok litt nært, men om seks år skal han kunne være der, mener pappa Knutzen.

Selv er Daniel usikker på OL-ambisjonene, og påpeker at OL er ett litt sårt tema for skatere. Selv tar han ikke noe spesielt standpunkt, forklarer han, men påpeker at skating skal være «slack» - og ikke så fastsatt som en OL-gren kan legge opp til.

- Men om jeg er god nok innen neste OL? Det vet jeg ikke ennå, men jeg skal leke meg frem til da.

Daniel ble senior nå i sommer, og allerede nå til helgen skal han konkurrere i Stange Open. Det var der han konkurrerte for aller første gang i 2013, og i fjor endte han opp på femteplass som junior i seniorklassen.

- Dette blir mitt første år som senior der, på ordentlig. Jeg er forberedt på å få det vondt i helga, smiler Daniel.