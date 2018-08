Fem enkle treningstips når du har det travelt

Du skulle tro at én time på treningssenteret mellom alt annet var overkommelig, men noen ganger strekker tiden rett og slett ikke til. Elite Daily har funnet enkle tips for at du skal vi skviset inn litt trening mellom slagene - slik at det enklere blir en del av hverdagsrutinen.

1. Prøv tabata

Denne treningsformen er utrolig effektiv, så om du vil få brukt hele kroppen kjapt og effektivt, er tabata et godt tips. Du gjør øvelser med høy intensitet i 20 sekunder, for så å ta en 10 sekunders pause.

I tillegg krever tabata lite til ikke noe utstyr, og kan fint gjennomføres på et lite område - som for eksempel på stuegulvet.

2. Bli bestevenn med planken

I utgangspunktet kan «planken» se ut som en lek, men alle som har prøvd det mer enn 20 sekunder vet hvor utrolig tungt det er. Du kan også utføre planken på ulike måter i ulike posisjoner - og du får trent både armer, skuldre, rumpa, og ikke minst - kjernemuskulaturen.

3. Alltid velg trappene når du har mulighet

Si adjø til heisen, dere. Løp eller gå, ta ett eller flere steg av gangen - trappen er din nye beste venn, og mulighetene er mange.

4. Ta knebøy hvor og når som helst

For å holde deg i form, er det ikke bare treningssenteret med masse utstyr som bidrar. Ta knebøy mens du pusser tennene, ta noen utfall mens du venter på at kaffekoppen fylles hjemme, eller mens du snakker i telefonen. Bokstavelig talt: hvor som helst, når som helst.

5. Burpees

Dette er også noe du kan gjøre hvor som helst, og til Elite Daily sier personlig trener Kelly Morgan at dette er den ultimate treningsøvelsen om du er på farten. Varier med armhevninger og hopp, eller ta på deg en vest som gir ekstra tyngde.