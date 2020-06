Uinspirert? Her er «Fitnessnoras» favorittjoggeløyper i Trondheim

Det er fort gjort å gro fast i rutiner og vaner, og det samme gjelder for trening og løping. Enten du er en ekte trondhjemmer, har bodd her i byen en stund eller er nyinnflyttet, er det fint med litt ny inspirasjon.

Vi har spurt Nora Fredagsvik, eller «Fitnessnora» om du vil, om hennes favoritter når det gjelder joggeløyper i Trondheim. Kanskje du velger en ny løype på neste joggetur?

1. Ladestien

- Slår aldri feil! Jeg bruker starte i Korsvika og løper så langt jeg orker. Noen ganger holder det med 5 kilometer og andre 10. Lengden bestemmer du helt selv, om du ønsker kan du løpe helt til Ranheim. Ladestien gir deg sjø, skog og passe kuppert løype. Det er ikke uten grunn at den er en av byens mest populære turstier. Naturen er nydelig, og stien er super for både løping, sykkel og trilleturer med barnevogn.

- Hvis jeg har lyst på ei flatere løype starter jeg ved Statoil-bygget og løper til Sponhuset før jeg snur og løper tilbake. På Sponhuset har de forresten skikkelig god vaffel, og er det skikkelig varmt en dag er det supert å kombinere løpeturen med en dukkert.

2. Baklidammen - Lavollen - Kobberdammen rundt - ned til Baklidammen igjen

- Av alle løypene her i byen, tror jeg dette er favoritten min. Bymarka er så nydelig, og det å passere flere vann, sauer og hester er alltid hyggelig. Løypa har en lett stigning på vei opp til Kobberdammen, som du løper rundt og ned til Baklidammen igjen.

- Løypa er omtrent 8 kilometer, men kan fint forlenges hvis man ønsker det. Bymarka har så mye bra å by på! Om du vil kan du også her kjøpe noe godt på Lavollen på vei ned, og hive deg ut i Baklidammen helt på slutten.

3. Tempe - Nedre Leirfoss

- Dette er ei flat og fin løype langs Nidelva, ei aldri så lita perle vil jeg si! Jeg starter på Tempe, løypa starter rett ved idrettsanlegget til Nidelv. Derfra løper jeg inn i skogen et stykke, før det blir løping langs elva. Jeg løper opp til fossen, snur og løper tilbake igjen.

- Totalt er løypa 7 kilometer, og her vil du møte flere andre som løper eller går tur i fine omgivelser.

4. Theisendammen rundt

- På dager det er vondt i viljen er denne løypa helt gull verdt. Løypa rundt er nemlig på snaut 2 kilometer, og selv om jeg er glad i å løpe er det ikke alltid at motivasjonen er der. Da kan jeg dra opp til Theisendammen, og si til meg selv at jeg bare skal løpe en runde. Det vil si at hele turen er over på ca. 10 minutter. Men når jeg først kommer i gang, da blir det fort flere runder.

- Det høres kanskje ikke så spennende ut å løpe rundt og rundt flere ganger, men rundt Theisendammen gjør jeg det gjerne. Dammen har badebrygge og ei lita strand, flere benker, en liten treningspark og golfbane rett ved. Derfor er det alltid mye å følge med på - samtidig som underlaget er helt perfekt å løpe på. Denne løypa stiller absolutt ingen krav til form, og kan brukes til løping, rusleturer, sykling eller trilletur med vogn.

5. Nidelva rundt

- Denne må selvfølgelig nevnes, den supre løypa midt i byen vår. Runden er i underkant av 5 kilometer, og du kan velge selv om du vil løpe en eller flere runder. Hele løypa er på grussti - sett bort i fra et par partier som har asfalt. Her får du både Nidarosdomen, Nidelva og Gamle Bybro med på runden og det er verdt turen i seg selv.

- Denne løypa er også flat, og kan fint sykles eller trilles med vogn. Du passerer også løpebanen på øya om lysten for intervaller dukker opp.

