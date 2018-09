Slik kan du trene med minibands

- En av de heteste og mest populære trendene blant jentene er uten tvil rumpetrening. Her er det øvelser som knebøy, hip thrust og utallige varianter med minibands som gjelder, forklarer Trude Emilie Eriksen, som jobber som personlig trener for Fresh Fitness i Trondheim.

Populariteten til disse strikkbåndene er også noe personlig trener på 3T, Mads Skauge, har merket seg.

- Det har blitt veldig populært, og bruken av disse båndene har nærmest eksplodert, sier Skauge.

Likevel nysgjerrig på hvordan du kan trene med minibands? Se bilder der Trude Emilie Eriksen viser ulike øvelser lengre ned i artikkelen!

Effektivt med høy intensitet

Mads Skauge ser også at stadig flere praktiserer tung styrketrening, gjerne med bruk av funksjonelle basisøvelser som beinpress, knebøy, markløft og benkpress i så tunge løft at de bare klarer 4-6 repetisjoner.

- Mitt inntrykk er at slik tung styrketrening bare for noen få år siden var forbeholdt de spesielt interesserte, som styrkeløftere og lignende. Nå er de blitt allmenne, noe som er gunstig for folkehelsen, sier Skauge.

Gruppetrening er stadig populært, men Mads Skauge opplever at mange har begynt å kombinere eller faktisk har erstattet gruppetimer med tradisjonell styrketrening. Likevel er det tydelig at de som trener på treningssentre er opptatt av effektive treningsøkter. Det kjenner Trude Emilie Eriksen seg igjen i også.

- Jeg har merket at gruppetrening og da spesielt yoga har blitt mer populært det siste året. Det er spesielt gruppetimene våre som varer i 30 minutter er ekstremt populære, forklarer Eriksen, og legger til at hos Fresh Fitness har de egne treningssaler, kun dedikert til yogatimer.

Gruppetimene på 30 minutter hos både 3T og Fresh Fitness er økter med høy intensitet, som byr på kjapp og effektiv trening. Timene heter alt fra «Bodypump», «Absolution», «Bootylicious» «Bootybuilder» og «HardCore».

- Vi ser også at stadig flere menn deltar på gruppetimer. Disse timene inneholder ikke dans, noe som kan virke avskrekkende for en del menn, forklarer Eriksen.

- Er det to øvelser du skal gjøre, er det disse

- Det er bedre for den fysiske formen å løpe tre til seks intervaller på to til seks minutters varighet på nesten maksimal intensitet to ganger i uken, enn å jogge i rolig «daffe-tempo» en halvtime daglig, forklarer Mads Skauge.

Han trekker frem NTNUs vitenskapelig anerkjente 4x4-budskap, med fire minutters intervaller som gjentas fire ganger med minst tre minutters aktiv pause mellom dragene.

- Budskapet ser endelig ut til å ha nådd ut til de store massene, hvor det tidligere hadde en tendens til å «drukne» i jungelen av instagrammere, bloggere, selvutnevnte treningseksperter og «forståsegpåere» uten faglig grunnlag, men med et stort publikum.

Det å ha fokus på å trene beina er også viktig. Her ligger vår største andel av muskelmasse i hele kroppen, og god styrke her påvirker også hvilestoffskifte og forbrenning. Mads Skauge trekker frem knebøy og beinpress som to spesielt gode øvelser.

- Gjør du disse to øvelsene to ganger i uka, er det gull for alle - uansett alder eller form. Er det to øvelser du skal gjøre, er det disse, sier Skauge.

5 gode øvelser med minibands

Likevel er det ingen tvil om at minibands, altså treningsstrikker, er i vinden om dagen.

Trude Emilie Eriksen anbefaler å gjøre hver av øvelsene i tre sett, der du i første runde tar 20 repetisjoner, i andre runde 15, og at du avslutter tredje sett med ti repetisjoner.

- Gjerne inkluder alle disse øvelsene i ei og samme økt. Da skal jeg love deg at det brenner i muskulaturen, sier Eriksen.

Knebøy:

Sidehev med bånd over kne:

Sidehev med bånd rundt anklene:

Kamskjell:

Hunden:

