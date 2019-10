Her skal 200 unge spille, spise og sove i helga

Det sier Tobias Ørstad, styreleder i Casual Gaming - en frivillig organisasjon som 18. - 20. oktober arrangerer Trøndelan i Autronicahallen på Lade.

- Her blir det alt fra gaming med kompiser til konkurranser i diverse spill. Dette er et tilbud vi ikke føler det finnes så mange av i regionen, legger han til.

200 datainteresserte

Ifølge Ørstad er Trøndelan et av Trondheims største «dataparty» - hvor unge møtes for å spille, spise og sove under samme tak. Tidligere år har hallen fyltes av mellom 150 og 200 datainteresserte unge. Også i år håper arrangøren at mange tar turen.

- Hittil er vi godt over halvbooka. Til sammen har vi plass til 200 mennesker, sier Ørstad til Trd.by mandag formiddag.

I Autronicahallen rigges det til med både kiosk, soveplass og spilleplass.

- Responsen tidligere år har vært veldig god. Deltakerne virker fornøyde og har det veldig gøy. Dette er en perfekt arena for dem som er interessert i gaming og teknologi, og som vil dele dette med likesinnede, sier Ørstad, og legger til at det ikke er noen aldersgrense på arrangementet.

Ulike konkurranser

På Trøndelan kan deltakerne melde seg på ulike konkurranser med ulike premier.

- Nytt av året er konkurranse i Fortnite som vi skal ha for første gang. Det er kanskje den aller største konkurransen. I tillegg kjører vi konkurranse i Counter-Strike - som er en klassiker, samt konkurranser i blant annet Minecraft og Mario Kart, sier Ørstad.

Deltakerne kan vinne både pengepremier, gavekort og goodiebags i de ulike konkurransene.

- Samlet verdi på gavekortene og premiepengene er på 32 000 kroner, forklarer Ørstad.

Nytt av året er et samarbeid med Bitfix Gaming, som blant annet skal ha stand i Autronicahallen.

En sosial arena

Til tross for at det er rigget til med soveplass i hallen - er det en kjent sak at det kan bli lite søvn når man deltar på lan.

- Man kan selvfølgelig holde seg våken akkurat når man vil. Vi prøver å ikke legge konkurransene alt for sent, men det holdes som regel gående til langt utover natta, sier Ørstad og ler.

Ørstad peker på at Casual Gaming med Trøndelan ønsker å gi unge en sosial arena hvor de kan møtes for å spille dataspill. Han oppfordrer datainteresserte til å ta turen.

- Ta med deg kompisen, familien, kona og pc'en. Benytt deg av muligheten når den er her, mener han.