«Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend» får regi av RJ Cutler og Elton Johns ektemann, David Furnish, skriver NME.

I dokumentaren veves klipp fra turneen sammen med tidligere upubliserte klipp fra Elton Johns mange konserter opp igjennom årene. Også dagboknotater, og nåtidige sekvenser der han figurerer med venner og familie, får plass.

Noen premieredato for dokumentaren er så langt ikke satt, men planen er at den skal opp på kino før den havner i strømmeutbudet til Disney+.

Avskjedsturneen markerer 75-årige Elton Johns tilbaketrekning fra turné-livet etter mer enn 50 år på veiene. Den pågående turneen dro i gang i 2019 og har vært rammet av en rekke koronaflyttinger. Men lørdag 21. mai, og søndag 22. mai, lander den smått legendariske briten på norsk jord. Det er nærmere bestemt Telenor Arena utenfor Oslo som står for tur.