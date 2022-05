– Gøy, gøy, gøy.

Slik oppsummerer Tor, faren til Victor, hvordan han hadde det på Landstreffet i Stavanger.

Byas skrev tidligere i vår om 20 år gamle Victor som ikke hadde noen å feire russetiden med.

Victor er russ ved Øksnevad videregående skole ved arbeidstreningsavdelingen i Rogaland. Dette er en egen avdeling for tilrettelagt opplæring, hvor elevene får undervisning etter individuelle behov.

Han og familien etterlyste et system som fanger opp russ som Victor – som gjerne vil feire russetiden, men som er i et miljø hvor mange velger ikke å være russ, eller i det hele tatt blir tilbudt å være med.

Victor (20) gledet seg til russetiden. Foto: Christine Andersen Johnsen

En av utfordringene var at Victor ønsket å reise på Landstreffet, men hadde ingen å være med. Nå har han vært der.

– Og det ble en helt fantastisk opplevelse for ham, takket være Din Buss, arrangementsansvarlige i LS samt to flotte, inkluderende, russegrupper, sier Tor.

Når Byas møter Victor og faren, har han mistet stemmen.

– Det har nok vært mye hoing, ler faren, og får et nikk og stort smil fra Victor.

– Fint at vi kunne gjøre noe

Victor møtte forberedt opp på Landstreffet. For å gjøre det så forutsigbart som mulig fikk han og faren besøke parken før treffet startet, og ble vist rundt på hele området.

Han fikk også beskjed om at han kunne få bruke en inngang og utgang som egentlig kun var for de som jobbet for Landstreffet.

Da han ankom treffet fredag, ble han ønsket velkommen av Maren Rygh, Jens Willassen og Brynjar Åmot i Landstreff i Stavanger. Han fikk dedikert en egen vakt som ble med ham inn i parken.

Victor utenfor Kongeparken sammen med Jens Willassen og Brynjar Åmot i Lundgruppen Foto: Privat

Like etter ankomst ble han imidlertid invitert inn i bussen til «Fjellet 2022» fra Bergen.

– Etter å ha bygget litt relasjoner på bussen og fått skrudd opp selvtilliten noen hakk hos dem, kunne vakten trekke seg tilbake og så var Victor i et godt fellesskap utover kvelden, sier Tor.

Byas har vært i kontakt med Magnus Håpoldøy, bussjef på russebussen Fjellet. Han sier at de hadde det kjempekjekt på LS.

– Og vi syns det var fint at vi kunne gjøre noe for Victor som ikke hadde noen å være med. Det var bare koselig, og alle guttene var glade for at vi kunne hjelpe, sier han.

– Nøyaktig slik det skal fungere

Lørdag traff Victor en gjeng fra Trøndelag, som han danset og skålte med, og så på konsertene sammen med. En av dem var Vemund Nielsen Lørum fra Strinda videregående skole. Han hadde også steppet inn da en annen russ hisset seg opp da Victor ikke ville gi fra seg plassen sin til ham på VIP-tribunen.

– Vemund tok Victor i forsvar og fikk hjelp av to andre med å geleide den andre russen bort fra situasjonen, og hele russegjengen passet på å inkludere ham resten av kvelden. Det var en kanonfin gest, og det er utrolig fint av hele gjengen å inkludere ham, sier Tor, og tilføyer:

– Inkludering faller dessverre tungt for mange, da er det ekstra viktig at voksen ungdom som Vemund og den inkluderende gjengen hans, samt gruppen på Fjellet blir æret for å ta seg bryet med å gjøre det. Ingen av dem slo på bremsene for hans skyld, men de behandlet ham med respekt som en av sine egne. Det er nøyaktig slik det skal fungere.

Denne gjengen fra Trøndelag traff Victor på Landstreffet. Vemund Nielsen (foran til høyre) har også hatt kontakt med ham i ettertid. Simen Kjendalen, Julian Bjørkvik, Kasper Ranum, Børge Fjeld, Sander Smith og Sander Liabø (bak), og Petter Granås og Vemund Nielsen. Foto: William Brant

– Jeg er trygg på at Landstreffet er et veldig bra arrangement, trolig det beste for russen, og da syns jeg det er veldig synd at så mange i Victor sin kategori ikke deltar, fordi foreldrene tror at det er så mye verre, sier Tor.

Han mener at det derfor er viktig at mediene får frem nyansene og de positive sidene ved russetreffet:

– Alt i alt virker det jo som det gikk rolig for seg. Når man har overskrifter som «mulig voldtekt», «utrykning», «arrestert», så er det jo bare det folk ser, og tenker «uff, sånn er det hvert år. Det skal ikke min ungdom være med på», sier Tor.

Han vil også rose arrangørene:

– Tatt i betraktning at 15.000 russ var samlet der og at det var det største Landstreffet hittil, så må jeg si at de episodene er forsvinnende få med tanke på den totale opplevelsen for russen. De har brakt sikkerhetstiltakene rundt arrangementet til helt nye høyder. Hadde Victor bare kunnet delta på dette hvert år, sier han.

– Hvem som helst kan delta

Produksjonsleder Jens Willassen i Lund Gruppen var en av dem som tok Victor imot.

– Etter at vi ble opplyst om Victors sak, hadde vi en dialog med faren hans. Det var samtidig som hele den debatten om utestenging i russetiden pågikk, og Victors far påpekte at det var synd at mange i Victors kategori tenker at LS ikke er mulig å dra på, sier Willassen.

De ønsket derfor å bevise at hvem som helst kan delta.

– Russen er flinkere enn man tror. Det var medruss som tok vare på ham under treffet, og vi hadde også folk, sier han, og legger til:

– Det ble unikt nå siden det bare var Victor. Men tanken er å vise at LS er for alle, og at alle kan komme og ha det fint her. Jeg tenker at man må gjøre det man kan for å legge til rette.