På premieredagen var drøye 30 000 kinogjengere på plass i salene, og nå er det nye Top Gun-eventyret sett av totalt 124 587 publikummere her på berget.

Mange har ventet på å se Tom Cruise i luftige svev igjen, og filmen har gitt 59-åringen tidenes åpningshelg på hjemmebane også. I løpet av de tre første dagene trakk filmen inn 124 millioner dollar til billettlukene i Nord-Amerika, melder filmselskapet Paramount Pictures.

Det er litt av en flying start for en film som mandag 30. mai trolig vil ha spilt inn over 150 millioner dollar, ettersom Memorial Day regnes som en svært stor kinodag i USA.

Her hjemme legger «Rutete Ninja 2» seg å andreplass etter helgens visninger. Filmen hadde premiere 13. mai og ble besøkt av 8 047 i helgen som gikk. Totalt har 63 593 kinogjengere tatt turen for å se den animerte, danske filmen.

«Barske bøller» er tittelen på den amerikanske animasjonsfilmen som innehar tredjeplassen på den norske kinotoppen etter helgen, med et besøk på 7 883 publikummere. Totalt har 70 610 valgt å løse billett til denne filmen etter premieren (29. april).

Filmene «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», og «Everything Everywhere All at Once», avslutter den norske topp fem-listen etter helgen.