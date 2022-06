Ifølge The New York Times har en representant for Amber Heard sagt at hun planlegger å anke dommen. Hun ble dømt til å betale sin eksmann 10 millioner dollar i erstatning, om lag 95 millioner kroner. I dommen fastslås det at Heards anklager er falske, og at hun med overlegg har forsøkt å skade Depp.

Ifølge dommen har også Johnny Depp ærekrenket sin ekskone ettersom hans advokat har kalt anklagene hennes «en bløff». Han er dømt til å betale 2 millioner dollar, drøyt 20 millioner kroner, i erstatning til Heard.

Men selv om hun anker, er spørsmålet hvordan hun og Depp går videre etter den langvarige offentlige tvisten.

– Utrolig comeback

Johnny Depp tapte en lignende ærekrenkelsessak mot den britiske tabloidavisen The Sun i november 2020. The Wrap siterer den tidligere føderale aktoren og advokaten Neama Rahmani, som kalte resultatet i saken mot The Sun for «et fullstendig og totalt nederlag for Depp». Nå mener han at skuespilleren har gjort et «episk comeback» i saken mot Heard.

– Det er det mest ekstraordinære comebacket i løpet av min 20 år lange juridiske karriere, sier Rahmani, som mener at Amber Heard verken framsto som sympatisk eller troverdig.

Amber Heard etter at dommen ble lest opp sammen med advokaten Elaine Bredehoft. Foto: Evelyn Hockstein / Pool via AP / NTB

Ifølge ABC News mener imidlertid både juridiske eksperter og underholdningseksperter at ryktet til begge skuespillerne er blitt skadd av de lite smigrende detaljene om parets korte ekteskap som ble kjent under den TV-sendte rettssaken.

– Begge kommer til å arbeide igjen, men jeg tror at det kommer til å ta tid før et stort studio kommer til å anse dem som «sikre nok» til å satse på, sier Matthew Belloni, som skriver om Hollywood i nyhetsbrevet Puck. Han har tidligere jobbet som advokat for underholdningsbransjen.

– Den personlige bagasjen som ble avslørt under denne rettssaken, var altfor pinlig til at et studio vil ta i det, sier han.

– Depp mest troverdig

Brett Ward, en familierettsadvokat i New York, sier til ABC News at Depp ble et mer troverdig vitne ved at han erkjente bruk av narkotika og alkohol, og at han kunne være en vanskelig person. Men han mener at Depp også risikerer at tiden i retten blir husket bedre enn hans filmer.

– Han sier at han gjorde dette for sine barn. Etter å ha sett hele rettssaken, tror jeg ikke han gjorde dem noen tjeneste med denne offentlige skittentøyvasken, sier Ward.

Parallelt med den direktesendte rettssaken har det bygd seg opp en folkedomstol i sosiale medier med tydelig parti for Depp. Under rettssaken har Depps fans møtt fram for å heie på ham, mens Heard er blitt møtt med skjellsord og buing.

– Ubeskrivelig skuffet

Amber Heard var til stede i rettssalen da kjennelsen ble lest opp onsdag. I en uttalelse skriver hun at hun er ubeskrivelig skuffet.

– Jeg er knust over at berget av bevis fortsatt ikke er nok til å stå imot min eksmanns uproporsjonale makt og innflytelse, sier hun.

Etter dommen har enkelte vist støtte for Heard, blant dem skuespilleren Amy Schumer, som har lest opp et sitat av den kjente feministen Jessica Taylor om søsterskap i sosiale medier.

Skuespilleren Amber Heard mens hun ventet på dommen i ærekrenkelsessaken som eksmannen Johnny Depp hadde reist mot henne. Foto: Evelyn Hockstein / Pool via AP / NTB

Rolling Stone rapporterer om håpløsheten mange kvinner som er blitt utsatte for menns vold, føler etter dommen. Psykologen Jessica Taylor, som har doktorgrad i rettspsykologi og forfatter av to bøker om kvinnehat og overgrep, sier til magasinet at dommen i saken mellom Depp og Heard innebærer slutten på hele metoo-bevegelsen.

Hennes bekymring deles av Christine Scartz ved University of Georgia School of Law, som mener at dommen kan få langsiktige konsekvenser for ofre for vold i hjemmet.

Hun tror at kvinner kan bli skremt av tanken på at hvis de trer fram og forteller sannheten, så risikerer de å bli gjenstand for en intensiv granskning av alt de noensinne har gjort.

– Og den granskningen kan føre til at folk trekker konklusjonen at du har fabrikkert noen av dine anklager, sier hun.