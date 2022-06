NRK skal være blant de første i norsk TV-bransje til å ta i bruk en såkalt intimitetskoordinator. Det skjedde under innspillingen av ungdomsserien «Lik meg».

Årets sesong av «Lik meg» handler blant annet om seksuell debut, og vil gjerne vise hvor kleint og ensomt det kan være, i kontrast til det barn og unge ser i porno. Hovedrolleinnehaverne Hauk Hellestveit Hannemann og Ebba Lindgren var bare 15 år gamle under innspillingen.

Derfor valgte produksjonen å hente inn intimitetskoordinatoren Malin B. Erikson fra Sverige for å gjøre de unge skuespillerne trygge og komfortable nok til å gjennomføre en slik scene, melder NRK.no.

Ifølge Erikson, som var Sveriges første i yrket som oppsto i kjølvannet av #MeToo, er «Lik meg»-produksjonen blant de første i Norge til å bruke intimitetskoordinator, noe hun roser dem for.

– Jeg tror det var nødvendig. Jeg tror det gjorde at vi begge følte oss veldig trygge på sett, sier i dag 16 år gamle Ebba Lindgren, som spiller Sofie. Hun og Hauk Hellestveit Hannemann hadde flere samtaler i forkant med Malin B. Erikson for å finne ut hva de var komfortable med – og ikke. Deretter gjennomførte de en simulert og koreografert sexscene, ifølge NRK på en måte som ivaretok de to unge skuespillerne.

– Det handlet mye om planlegging, og det å være sikre. Hun var der for å hjelpe oss med å si fra hvor grensene våre går, sier Lindgren.

Malin B. Erikson opplyser at hun aldri har fått negative tilbakemeldinger fra regissører. Hun får støtte fra forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

– Skal en lage en eksplosjon på et filmsett bruker du en pyrotekniker uten å tenke på det som en fornærmelse mot regissøren. Å ha en som kan fokusere på det imtime, mens regissøren kan fokusere på det filmtekniske, er en vinn-vinn-situasjon. Derfor forstår jeg ikke helt motstanden, sier Alfsen.