– Da jeg var ni år gammel så jeg faren min slå moren min, og jeg gjorde ingenting. Det etterlot seg et traumatisk inntrykk av at jeg var en feiging, sier Will Smith i et nytt intervju.

Intervjuet med Will Smith var å se da fjerde sesong med Netflix-serien «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» hadde premiere sist helg.

Der byr Will Smith på glimt fra sitt liv og karriere, deriblant årsaken til at han innledet sin selvbiografi med ordene: «Jeg har alltid tenkt på meg selv som en feiging».

Skuffende nok for mange sensasjonslystne seere var intervjuet spilt inn før Oscar-skandalen der Will Smith gikk opp på podiet og ga programvert Chris Rock en ørefik for rullende kameraer. Dette opplyste strømmetjenesten om i forkant av programstart, ifølge New York Post.

Will Smith fortalte også at han hadde inntatt ayahuasca-te, som søramerikanske sjamaner bruker for å komme i transe, ved en rekke anledninger. Det førte til «den verste psykologiske erfaringen» han noensinne hadde opplevd:

Under rusen, som han kaller «åndelig utforskning», så Smith ifølge ET alle pengene sine fly vekk, huset fløy vekk, hele karrieren hans forsvant, hele livet hans ble ødelagt, mens han prøvde å gripe etter dem. Han trodde han hørte datteren Willow rope om hjelp, og da grep sjamanen inn og ba ham slappe av.

Smith mener det hjalp ham til å forstå at han «kunne håndtere alt som skjer i livet».