Her kan du selge dine brukte klær i butikken og få pengene selv

– I stedet for å gjøre alt det som kreves for å selge noe på Finn og Tise, så kan du selge det via din lokale butikk, sier Sigrid B. Døsvik, en av gründerne bak oppstartsbedriften Via i Trondheim.

Via er en løsning som skal gjøre det mulig for vanlige butikker, som i dag bare selger nytt, å kunne gjenselge varer og ha en egen «second hand»-avdeling i sine lokaler.

Frustrasjon over å måtte lage annonser, avtale møter og måtte dra til privatpersoner for å prøve et enkelt klesplagg gjennom digitale markedsplasser, ga ideen til Via.

Håper å treffe flere enn Fretex-kunden

De håper også at deres idé kan få nye målgrupper til å vurdere brukt.

– Vi håper å treffe en målgruppe som kanskje ellers ikke går inn på Fretex, som ikke har tid til å dra på skattejakt, men drar til en spesifikk butikk hvor de vet de finner noe de liker, sier Døsvik.

For bruktvarene må passe inn hos butikken de gjenselges hos. Helst må det være noe som butikken har solgt eller merker de fører.

– Butikkene gir plass, og så får du bruke prøverommene. Butikken tar imot plaggene, sjekker at de er i orden og setter på alarm. Selve betalingen foregår mellom Via og kjøper, over Vipps, sier Linde Hassum-Olsen, den andre Via-gründeren.

Bedriften består kun av Hassum-Olsen og Døsvik, som begge sier de er opptatt av gjenbruk og miljøvennlige valg i hverdagen.

Vil være løsning på stort problem

Målet er at Via kan være en liten bit av en løsning på et altfor stort problem, ifølge gründerne – overforbruk. I første omgang tester de med klær, men på sikt håper de å utvide til andre produkttyper.

– For å kunne være miljøvennlige, må det være enkelt for folk. Hvis vi kan gjøre det enkelt for folk å gjøre små ting hver, så kan vi kanskje bidra til at folk tar bedre valg eller får sirkulert mer av det de ikke bruker, sier Døsvik.

Via vant i 2020 Climathon-konkurransen som ble arrangert i regi av Trondheim kommune. Konkurransen gikk ut på å komme opp med den beste ideen for en grønnere fremtid, og vinneren fikk 100 000 kroner.

Fakta: Climathon Konkurransen Climathon for innbyggere, som Sigrid Bakken Døsvik vant i 2020, er en global idedugnad for byer i regi av EIT Climate-KIC. Alle innbyggere over 18 år i Trondheim kan melde inn sitt forslag. Forslagene skal bidra til minst ett av følgende: Fornybart og effektivt energisystem, klimavennlig transport eller bærekraftig forbruk og sirkulær økonomi. Kilde: Trondheim 2030

I tillegg er Via med i innovasjons-initiativet Spark ved NTNU og har nylig også fått markedsavklaringsstøtte fra Innovasjon Norge til uttestingen.

– Alt dette har betydd at vi kan realisere uttestingen. Nå tester vi for å se om det funker i praksis, sier Døsvik, som sier de er spente på hvordan interessen er – både hos selgere, kunder og butikker, som ofrer plass de kunne brukt på å selge nye ting.

– God reklame

Siden 25. april har de testet ut konseptet ved Kleins butikk på Sirkus Shopping.

– Vi alle kjøper litt for mye og har litt for mye, så det er bra og viktig at vi kan ta imot og hjelpe til med å selge brukt, sier Christina Zahariade, butikkmedarbeider hos Kleins Sirkus Shopping.

Selv om hun sier det er for tidlig å si hvor vellykket Via-stativet har vært i butikken deres etter to uker, håper Zahariade at det blir en suksess. Selv tjener ikke butikken mye på det.

– Nei, vi tjener ingenting. Mesteparten av jobben er det jentene som gjør, og vi får litt god reklame, sier Zahariade.

Selger bestemmer selv prisen og får 80 prosent av salgssummen, resten tar Via til driftskostnader. Gründerne sier de håper flere butikker melder seg på.

– Jeg er glad, vi har jobbet lenge for dette. Det er utrolig flott å se at det nå skjer, og vi ønsker at flere har lyst til å være med, sier Hassum-Olsen, som røper at de er i dialog med flere.