Sikkerhetsekspert: - Gå gjennom passordene dine årlig

5. mai er «verdens passorddag». Siden 2013 har denne dagen falt på den første torsdagen i mai hvert år, og er med det en gyllen mulighet for å se over passordene dine.

Er de så sikre som du tror?

– Denne dagen er en fin anledning til å gå gjennom passordene dine. Tenk over om du i løpet av det siste året har brukt samme passord flere steder, og hvis du har det bør du endre passord. Du bør også undersøke om nettsider der du logger deg inn med passord tilbyr multifaktorautentisering (MFA) og få det på plass der det er mulig, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 i en pressemelding.

En vanlig form for MFA er to-trinnsverifisering, der du i tillegg til vanlig passord må oppgi et engangspassord du får på SMS eller gjennom en app.

Nederst i artikkelen får du tips til hvordan du kan sikre deg best mulig for kontohacking!

Enda flere bør sikre kontoene sine mer

IT-sikkerhetskonsernet har spurt 1000 personer i både Norge, USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sør-Afrika om de bruker MFA for kontoene sine på jobb.

40 prosent av de spurte i Norge, oppgir at de gjør det. I Sør-Afrika og Tyskland er det færrest, der henholdsvis 13 og 14 prosent svarer at de bruke MFA, ifølge pressemeldingen.

- Det er bra, men samtidig bør enda flere nordmenn ta dette i bruk, både for innlogging på jobb og for private nettkontoer, sier Wieringa.

Fire tips for bedre sikkerhet

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) understreker også viktigheten av totrinnsbekreftelse for et ekstra sikkerhetsnivå for pålogging. I en egen artikkel i anledning passorddagen kommer de også med forklaring på hvordan dette fungerer - og hvordan du aktiverer det.

Ifølge Norsis er dette deres viktigste råd mot hacking: