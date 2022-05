Brødrene Erlend og Brynjar i ny video: Disse elleville triksene har du trolig aldri sett før

I 2009 begynte brødrene Erlend (24) og Brynjar Fagerli (27) på reisen som har tatt en hel trikseverden med storm.

Få har klart det samme som dem med en fotball. Ingen har vunnet VM så mange ganger som Erlend.

Søndag la de ut en YouTube-video som avslører et skyhøyt nivå.

På drøye 13 minutter får vi se Fagerli-brødrenes 13 år lange triksereise.

Ikke minst får vi se triks som aldri før er sett.

– Det er et ganske mye høyere nivå enn det vi har gjort i konkurranse. I konkurranse prøver vi å feile minst mulig, og da må vi senke risikoen, mens nå kan vi bruke fem timer på ett klipp og da får vi en perfekt kombo eller et perfekt triks, sier Erlend.

Har ønsket å skjule toppnivået

Fagerli-brødrene, eller «Fagerlibrothers» som de kaller seg, er helt i verdenstoppen i triksing med fotball.

Senest i høst kom storebror Brynjar til kvartfinalen i VM, mens Erlend vant hele sulamitten for sjuende gang.

Nå har de gjort noe de tidligere ikke har ønsket å gjøre. I videoen de har kalt «Fagerlibrothers - 13 Years of Freestyle», får vi et innblikk i det aller helligste for dem: treningsnivået deres.

– Vi har ikke vist treningsnivået vårt tidligere fordi det først og fremst handler om å skjule triks og ikke å vise toppnivået vårt for mye. Da får du den overraskelseseffekten som vil gagne deg i konkurranse, sier Brynjar.

Se klipp fra videoen her:

– Hvorfor laget dere denne nå?

– I år har vi bare bestemt oss for å gjøre et unntak og heller ville inspirere trikseverden for å se hva som er mulig å gjøre med en ball hvis du virkelig trener mye over lang tid, sier Brynjar, som sier filmingen også har gitt dem en litt annen motivasjonskilde i vinter.

– Triks ingen har sett eller gjort før

Tilbakemeldingene på videoen har vært mange og udelt positive. Flere er blitt overrasket, sier brødrene.

– Det er triks som ingen har sett eller gjort før, sier Brynjar før Erlend moderer det utsagnet noe.

– Det er noen ting som noen veldig få andre har klart, men jeg vil si at majoriteten av triksene er det kun vi som får til. 90 prosent kanskje, anslår Erlend.

Brynjar går sivilingeniør-studiet, mens Erlend studerer for å bli lege. Videoen er likevel ikke et punktum for karrierene deres.

– Det generelle målet vårt er å se hvor gode vi kan bli, og jeg føler jeg har kommet ekstremt langt, men at jeg fortsatt kan bli enda bedre. Så jeg har lyst til å utforske og se hvor det kan stoppe, sier Erlend.