Nå kan du omsider reparere Iphonen selv - med Apples velsignelse

På tampen av året i fjor gikk Apple overraskende ut med at de ville åpne for at hvem som helst kan reparere diverse Apple-produkter.

De ville til og med tilby både originale deler, manualer og verktøy.

Nå er Apples «Self Service Repair»-tjeneste rullet ut, opplyser selskapet selv i en pressemelding, i første omgang til sine amerikanske kunder.

Selskapet opplyser at tjenesten vil rulles ut til andre land, først i Europa, senere i år. De skriver videre at nettbutikken deres vil tilby over 200 ulike deler og verktøy, og vil la fingernemme kunder selv reparere nyere iPhone 12- og 13- modeller, samt iPhone SE 3. generasjon.

Prisene skal være de samme som sertifiserte Apple-verksteder kjøper dem inn for. Og så lenge du bruker offisielle deler og ikke gjør feil under reparasjonen, vil du ikke bryte garantien, lover selskapet.