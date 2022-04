Slik varsler Shervin (22) fra Trondheim deg om ledige passtimer

Da Trd.by sjekket bestillingssiden tirsdag, var det ingen ledige timer ved politikontorene i Trondheim før i august og september.

Shervin Koushan (22) fra Nardo har derfor laget appen Passvarsel.

22-åringen studerer kybernetikk og robotikk på NTNU på fjerdeåret. Nå er han på utveksling i München, og det var i forbindelse med reisen dit at han begynte å tenke på det allerede i fjor sommer, forteller han. Da forsøkte han selv å skaffe seg ID-kort.

– Det var så sykt lange køer at jeg rakk ikke å fikse ID-kort før jeg dro, sier Koushan.

– Veldig synd

Så kom sakene i vinter. Det ble meldt om månedslange ventetider (+). Forklaringen er at gjenåpningen har ført til at mange vil ut og reise i år. Samtidig er det titusenvis av utgåtte pass i Trøndelag.

– Folk går glipp av sommerferiene sine, og det er veldig synd. Det var sånn den appen ble til, sier Koushan, som leste Adresseavisens sak og heiv seg rundt i påska for å lage appen.

Folk avbestiller timer, og politiet legger ut nye ukentlig – men de blir revet bort raskt. Det er det appen til Koushan skal hjelpe til med: varsle.

Appen sjekker hele tiden nettsidene etter ledige timer som blir lagt ut, og varsler deg når den finner.

Sier penger ikke var motivasjonen

– Hvor raskt kan du få en time?

– Jeg vil tro at hvis du laster ned i dag, kan du få time i løpet av mai. Jeg kan selvsagt ikke garantere noe. Folk avbestiller, og da kan du få time veldig fort, men politiet legger også ut timer selv hvis de har kapasitet til det, sier Koushan.

Han forteller at han tar 89 kroner for appen, som kun finnes for Android-enheter. Av dem går om lag 50 kroner i hans egen lomme, anslår han.

– Min personlige motivasjon var å løse et problem, og jeg er glad i programmering og å utvikle ting, sier Koushan.

Politiet om tjenestene

Det finnes en lignende nett-tjeneste, som Kode24 har skrevet om. Kode24 spurte politiet om hva de tenkte om at nettsidene deres ble brukt til tredjeparts-apper som dette, som de ikke har noe med.

– På generelt grunnlag ønsker vi at data benyttes etter prinsippet om «fair use», som betyr at alle som bruker dataene ikke må legge mer belastning på løsningene våre enn nødvendig, sa sjefsarkitekt Tore Aasgaard i Politiets IKT-tjenester til kode24, som også kunne legge til:

– Vi er i dialog med vår leverandør for å se hvor raskt politiet selv kan levere denne tjenesten, gratis, til innbyggerne.