Derfor så du grå piksler «overalt» i sosiale medier onsdag

I dag dukket de plutselig opp igjen. Forsvinningsnummeret viste seg å være en del av en spesiell 50-årsmarkering.

– Det er en markering for å synliggjøre at mangfoldet nok er større enn mange tror, sier leder i Foreningen FRI Rogaland, Karoline Skarstein.

– En såkalt «SoMe-blackout» for skeive.

– Heldige som kan være åpne og fargerike

Det var ikke bare en opptelling av hvor mange skeive det finnes på sosiale medier. Torsdag 21. april er det nemlig akkurat 50 år siden homoparagrafen (§ 213) ble opphevet.

– Fargene gir et bilde på hvordan en verden uten skeive kanskje kunne sett ut, og det er en markering på at skeive har kjempet en kamp for å få de rettighetene mange som ikke identifiserer seg som skeiv tar for gitt.

Den gamle straffeloven fra 1902 inneholdt frem til 21. april 1972 følgende bestemmelse:

§ 213. «Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar».

– Vi er heldige og privilegerte som kan være åpne og fargerike i sosiale medier. Men det har ikke kommet uten en kamp. Hadde jeg vært ung for 50–60 år siden hadde jeg risikert fengsling for det livet jeg lever nå, sier Skarstein.

Blant profilene som deltok på markeringen var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, artisten «Big Daddy» Karsten Marcussen, mediepersonlighet Morten Hegseth, Erlend Elias og Farmen-kjendisene Lene Sleperud og Tonje Frøystad Garvik.

Ber om unnskyldning

Onsdag ba også statsminister Jonas Gahr Støre om unnskyldning til homofile.

Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann.

De måtte gjennom rettssaker, domfellelse og soning, i tillegg til at de møtte offentlig skam og fordømmelse.

– Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier statsminister til NTB.