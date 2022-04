Åpner sitt fjerde utsalg i Trondheim og røper et femte: – Det er ti tusen ganger mer spennende

Simens isbar har hatt tilhold i Ravnkloa og Brattøra i en årrekke om sommeren, i tillegg til at de har lokale i Innherredsveien. Nå deler eier Simen Wågen nyheten om at de åpner to nye steder i Trondheim.

Den første åpner i Nidar-parken, ved Nidar sjokoladefabrikk, som Simens isbar samarbeider med.

– Vi er små, og vi er lokale, og vi støtter dem som er i nærheten av oss. Da er det veldig naturlig for oss å gjøre et samarbeid. Da sponser de oss med sjokolade og fremsnakker oss. Det er vinn-vinn, sier Wågen.

– Ikke naturlig for meg

Her vil det i tillegg til de vanlige produktene deres, stå to Nidar-inspirerte iser på menyen. Går alt etter planen åpner isbaren 12. mai.

Og i starten vil det være åpent etter skoletid torsdag og fredag, i tillegg til hele lørdag, sier Wågen, som forteller at han i mange år har bodd i nabostrøket og årlig tatt med seg barna på omvisning til Nidar-fabrikken.

– Jeg digger Strindheim, og derfor vil jeg stå på Strindheim. Det er så enkelt. Ikke noe vondt mot Byåsen, men det er ikke naturlig for meg å stå der, sier Wågen og ler.

I fjor hadde Wågen 25 ansatte – de fleste videregåendeelever. I år anslår han å passere 30 ansatte.

– De får jobbe hos oss; prøve, feile og ta ansvar. Alle som blir sjefer på avdelingene, er rundt 16-17-18 år. Det er sykt gøy å la ungdommen få prøve seg, sier Wågen.

Varsler et femte utsalg

I tillegg til utsalgene på Brattøra, Ravnkloa og Nidar-parken, har Wågen produksjonslokalet i Innherredsveien. Her blir det en liten iskiosk, som sporadisk vil holde åpent i sommer, sier isbar-eieren.

Tidligere har Wågen også hatt utsalg på Lade og i Thomas Angells gate. De gikk ikke som ønsket, men når Trd.by prater med den engasjerte ismannen, sitter han i møte om et femte og nytt lokale.

Det kan han ikke si for mye om enda, men:

– Det er ti tuen ganger mer spennende, sier Wågen, som røper at det blir en blåkopi av Ravnkloa-avdelingen, men på et helt nytt sted i Trondheim.