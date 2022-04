Plutselig ramlet bestillingene inn til David (22) fra Michelin-restaurantene: – Oi, nå må jeg lære meg det på ordentlig

Nå sliper han kniver for privatpersoner og restauranter over hele landet.

[sticky]

Bula Bistro og Rive Gauche, Michelin-restaurantene Fagn og Re-Naa …

… og Eyvind Hellstrøm er blant dem som står på kundelista.

[/sticky]

– Jeg hadde egentlig ingen erfaring med knivsliping før. Jeg var bare veldig glad i å lage mat, sier Phan, som sier det hele startet med noen Youtube-videoer da pandemien stengte ned landet.

Phan hadde en deltidsjobb hos en urmaker i Midtbyen. Da det ble færre vakter som følge av pandemien, ble det mye tid til YouTube. Da snublet han tilfeldigvis over knivsliping.

Det vil jeg drive med, tenkte den kokkeglade 22-åringen, som bestilte seg et par slipesteiner.

– Du får en veldig god følelse

Og vips, så hadde han også opprettet en nettside hvor folk kunne bestille sliping av ham. Plutselig ramlet til og med de første bestillingene inn.

– Da fant jeg ut at «oi, nå må jeg lære meg knivsliping på ordentlig,» sier Phan og ler.

[sticky]

Samtidig som han sliper kniver, gjør han alt selv, som design av logo og emballasje, markedsføring og ikke minst svarer på e-poster.

Phan sier det har vært mye å sette seg inn i.

[/sticky]

Det viktigste – og vanskeligste – han gjør, er å formidle ut hvorfor en skarp kniv er viktig.

– Fordelen med en skarp kniv er at det er mye gøyere å lage mat. Du får en veldig god følelse av å kjenne at kniven gjør det du vil. Du vil helst unngå å kutte en tomat med en sløv kniv og så blir det bare tomatsøl over hele fjøla, sier Phan, som først startet opp i en liten bod hjemme hos foreldrene sine på Heimdal.

Dette er drømmen

Nå har han også fått med seg barndomsvennen Phong Tran (30) med på laget.

[sticky]

Tran (t.h.) spurte egentlig bare om å få et knivslipekurs av kompisen.

[/sticky]

– Han kom innom verkstedet og prøvde litt, og da fant jeg ut at han egentlig var ganske flink. Han begynte å hjelpe meg, og som lønn tilbydde jeg ham å kjøpe seg inn i selskapet, sier Phan, og legger til at selskapet ikke hadde vært det samme uten støtten fra venner og familie.

Drømmen og håpet er at Tomatosharp er kommet for å bli. Phan håper å kunne tjene nok til å ansette flere på sikt.

Men lite visste han for få år siden at dette skulle bli en drøm for ham.

– Nei, for å være helt ærlig. Jeg har holdt på med mye forskjellig. Jeg spiller piano, gikk på jazzlinja ved Sund Folkehøgskole og hadde en liten drøm om å bli musiker også, men en kan ikke gjøre alt her i livet, sier Phan og smiler.