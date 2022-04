6 av 10 pollenallergikere føler de ikke blir tatt på alvor

En undersøkelse YouGov har utført på vegne av Farmasiet viser at 60 prosent av pollenallergikere føler at andre ikke har forståelse for hvor ille symptomene kan være.

Det er én million pollenallergikere i Norge.

– Pollenallergi kan være brutalt, ikke bare i form av rennende nese, øyne eller hoste. Mange opplever også skjulte symptomer som for eksempel eksem eller utslett, tretthet, hodepine, pustebesvær og konsentrasjonsvansker. Dette er plager mange kanskje ikke er klar over, sier Farmasiets driftsdirektør og farmasøyt, Stig Henning Pedersen, i en pressemelding.

Han råder til en «åpen dialog» på arbeidsplass og skole og minner om at studenter kan søke om utvidet eksamenstid, dersom de er utsatt for sterke plager i eksamensperioden.

40 prosent av allergikere oppga også at de, under pandemien, følte seg mistenkeliggjort i sosiale sammenhenger.

Årets pollensesong i Norge startet i februar.