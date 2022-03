Har du savnet dem? Nå plasseres de ut i byen igjen

Fredag 1. april går startskuddet for årets sesongutleie av elsparkesykler og bysykler i Trondheim.

Og nylig skrev Adresseavisen om hvordan den nye elsparkesykkel-tilværelsen i Trondheim blir (+).

Da ble det klart at det er Tier, Ryde og Voi som får lov av kommunen til å plassere ut sine sparkesykler. De får plassere ut 1066 sparkesykler hver. I tillegg plasserer Trondheim bysykkel ut 750 sykler.

Dette sier de ulike aktørene, som alle starter utleie fra 1. april i Trondheim:





Ryde

– Vi starter i morgen, men været er fortsatt ikke kjempebra. Det blir en gradvis utrulling tilpasset forholdene, sier Espen Rønneberg, som er daglig leder i Ryde.

Tidligere har Ryde plassert ut om lag 1500 sparkesykler i byen. Som følge av begrensningene fra kommunen, blir det færre i år.

– Vi vil gjøre vårt beste til at kunden skal merke så lite som mulig, sier Rønneberg.

Tier

– Vi skal gjøre vårt beste for å sette ut maks antall sparkesykler så fort som mulig og så fort været tillater det. Det skal være en god brukeropplevelse, sier Julia Sandstø, pressekontakt i Tier.

Hun sier de vil holde seg på samme pris som i fjor. I år vil de også tilby muligheten for hjelm, som et nytt sikkerhetstiltak.

– Det kommer til å være hjelmbokser som er aktive på alle sparkesykler i Trondheim. De kan lånes gratis, sier Sandstø.





Voi

– Vi starter med et par hundre i første omgang, og vil se an været gjennom helgen før vi setter ut flere, sier Christian Moe Gjerde, norgessjef i Voi.

Hun sier konkurransen er tøff, og at de ikke planlegger noen vesentlige endringer i pris. Samtidig lanserer Voi sin nye elsparkesykkel V5 i Trondheim, som et av de første markedene i verden, forteller Gjerde.

– Med et større forhjul for økt stabilitet, helårsdekk for tryggere bruk under ulike kjøreforhold, og teknologi som gir større nøyaktighet for måling av posisjon, vil den nye modellen bidra til økt trygghet i trafikken både for brukere og andre trafikanter. Den kommer også med blinklys, slik som tidligere, sier hun.

Trondheim bysykkel

Trondheim bysykkel har i alt 67 stasjoner spredt rundt i byen. De åpner også for utleie 1. april.

Nytt av i år er muligheten til å leie en sykkel i 60 minutter for 29 kroner, forteller Nanna Reiss, markedssjef i Urban Infrastructure Partner, som drifter bysyklene i Trondheim.

– Vi gleder oss til sesongstart og håper å se mange på sykkelsetet, sier hun.