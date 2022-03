Da Christian begynte med dette i Trondheim, måtte han tråkke sin egen sti. Nå kan han bli verdens beste

– Jeg har ofret veldig mye for å få det til. Det er lidenskapen som har holdt motivasjonen oppe, sier Christian Vingsand (30) fra Trondheim.

Midtbyen-gutten er en av tre finalister som skal til VM i skopussing i London i mai.

Der vil han konkurrere mot to av de aller beste i verden i skopussing, Ash Sam fra Singapore og Naoki Ueda fra Japan.

– Det er veldig stort. Samtidig er det noe jeg har jobbet hardt for. Da jeg startet opp i 2017 i egen leilighet, var det ingen som drev med dette i Norge. Jeg har måttet traske opp min egen vei, sier han.

– Jeg ble forelsket

Siden 2021 har han drevet C.G. Vingsand Shoeshine Trondheim fra et kontorfellesskap i Olav Tryggvasons gate.

Der tar han imot kunder med behov for profesjonell skopuss, og det er alt fra forretningsutviklere, meglere, advokater til studenter, sier Vingsand.

– Hovedkundebasen er de som har kjøpt minst ett par sko av en veldig høy kvalitet eller verdi for kunden, sier han.

– Mange av de elsker britiske sko, som har en startpris på rundt 3000 kroner per par og oppover til 20 000 per par. For dem er det naturlig at dette er sko man tar vare på, sier Vingsand.

Å behandle et par sko kan ta alt fra en time til dager. Lidenskapen for skinnende sko startet da han i 2015 begynte å jobbe i en klesbutikk.

For Vingsand har det alltid vært viktig å ta vare på tingene sine.

– Sko hadde en effekt på meg. Jeg ble forelsket i håndverket som lå bak. Jo mer jeg leste, jo mer interessert ble jeg. Det har fascinert meg siden, sier han.

– Blir forbløffet over hvor enkelt det høres ut

Hva er trikset for å få sko til å vare lenge?

Vingsands enkle råd er: rens dem så mye og så ofte som mulig.

– Det er den store magien. Støv og sand som blir liggende på lærsko, tørker ut læret og gjør det mindre slitesterkt. Bruk en god kvalitetsbørste eller en lett fuktet mikrofiberklut. Når jeg sier dette til kundene mine, blir de forbløffet over hvor enkelt det høres ut. Trikset er å huske det, sier Vingsand og gjentar det samme om for eksempel hvite sko, som fort blir møkkete på det trønderske underlaget.

Nå er det forberedelser til verdensmesterskap som gjelder for Vingsand. Da gjelder det å perfeksjonere riktig teknikk som han skal bruke de 20 minuttene de får i konkurransen, sier han.

– Tida fremover vil jeg bruke på å finne den metoden som tar innersvingen på de andre konkurrentene. Det er tross alt de to aller beste i «shoe shining», som selv forbereder seg på sin måte. Jeg må gjøre det på måten jeg mener er best, sier Vingsand.