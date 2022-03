Hege skulle vinne donutkrigen i Trondheim. Nå går de mot konkurs

– Det er veldig synd. Vi er et lite selskap. Jeg synes det er skikkelig kjipt, sier Hege Celine Vifstad til Trd.by.

Hun og samboer Benjamin Halvorsen hadde store planer om en donutkjede i Trondheim – og nasjonalt.

Hege kaster seg inn i donutkrigen i Trondheim: – Våre blir større Tidligere håndballproff liker konkurranse og håper å kunne åpne flere donutsjapper i Trondheim og resten av landet allerede innen jul.

Den første sjappa ble åpnet på Melhus. Siden åpnet de også i Drammen, Arendal og Tønsberg.

Nå må samboerparet i Trondheim gjøre drastiske endringer på planene – hvis ikke forsvinner sjappene for godt. Det blir også omtalt hos NT24 og Drammens Tidende.

Ser på mulig løsning

Høye oppstartskostnader har overgått det de tjener inn. Nå frykter gründerne at de ikke lenger vil greie å drifte butikkene videre selv.

– Kanskje burde vi åpnet én plass og ikke flere plasser på så kort tid. Det er vel hovedgrunnen. Da har du enda høyere kostnader rundt driften, sier Vifstad.

I høst fortalte samboerparet at de hadde flere lokasjoner i Trondheim i kikkerten. De rakk aldri å etablere seg i byen.

Men det er et håp i hengende snøre.

– Alle har vært superfornøyde med produktene våre og synes dette er kjempesynd. Derfor er det kanskje andre som har lyst til å drifte det videre. Vi har et godt navn og har etablert oss på gode plasser. Vi ser på en mulig løsning der, sier Vifstad.

– Jeg er ei dame som står på

Gründerne vurderer å gjøre Poppin Donuts om til et franchisekonsept, som kan redde butikkene. Det vil si at andre eiere kan ta over butikkene, men fortsette å drive konseptet Poppin Donuts.

Da håper Vifstad at de ansatte som jobber hos dem i dag, skal få tilbud om å fortsette. Det er tre fulltidsansatte og flere på tilkalling.

Selv er Vifstad, som har spilt håndball på toppnivå og i Champions League for Byåsen, fortsatt motivert.

– Jeg er ei dame som står på, jeg. Jeg synes det er kjempeartig å få til ting både alene og med andre. Så nye muligheter vil dukke opp. Det er artig hvis Poppin kan fortsette på en annen måte, som franchise, sier Vifstad.