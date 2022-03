Over én million har sett ryggsekken til Runar (23) – men kun et fåtall får kjøpe den

Sammen med en studiekamerat på entreprenørskapslinja på BI startet Runar Skjærvik (23) et selskap i Trondheim.

Men de visste ikke hva selskapet skulle være.

Alt de visste, var at de ville starte opp noe eget. Det var i begynnelsen av 2021. Etter tre år i Trondheim tok namsosingen og studiekameraten steget.

– For to år siden ville jeg, men turte ikke helt. Det handlet om det usynlige steget å bare hoppe i det, sier Skjærvik.

Ønsker å bli et stort motemerke

En kontakt som ba dem «bare starte opp og ta det som det kommer», var sparket de trengte. Selskapet ble startet. De hadde ideer. De møttes. Så tok de valget: ryggsekker. Et klesmerke ble til.

Målet: å bli et stort motemerke – eller «fashion brand», som de sier selv.

– Vi ville begynne med noe vi likte. Derfor startet vi opp Atelle med sekker først og fremst, sier Skjærvik, som forteller at navnet kommer fra ordet «bagatelle».

Arbeidet og designet av sekken har tatt ett år. Det har vært e-poster frem og tilbake med oppimot 100 leverandører, forteller Skjærvik. Så landet de på én, den samme som leverer til Fila og andre større merker.

– Vi var egentlig altfor liten, men da vi viste frem hva vi tenkte, fikk vi dem med oss, sier Skjærvik.

– Skal være litt stas

I dag jobber Skjærvik i bank. Atelle kommer ved siden av. Han håper Atelle vil bli en heltidsjobb, men de starter i det små.

Når sekken slippes i to fargekombinasjoner på nettsiden deres, vil kun et fåtall få kjøpt sekken. Det vil kun bli lagt ut 600 sekker i akkurat disse fargene.

Forretningsideen er inspirert av sneakers-kulturen, hvor flere merker selger i begrenset opplag. Slik vil de skape en etterspørsel som siden kan gjøre at varen blir ettertraktet og øker i verdi i et andrehåndsmarked.

– Vi ønsker at det skal være litt stas å ha sekken. Drømmen er at sekken skal stige i verdi over tid for kunden, sier Skjærvik.

– Hva er fordelen med å ha et eksklusivt og begrenset antall kontra å masseprodusere og selge mest mulig?

– Vi tenker langsiktig. Hele målet har vært å bygge opp merkevaren, ikke lommeboka. Vi tenker mest mulig på merkevaren og de kundene vi ønsker å nå, sier Skjærvik.

Tok av på fotonettsted

23-åringen sier de allerede har fått masse respons. De har prøvd å spre sekken og merkevaren i ulike kanaler. Fotograf Sindre Aalberg, som hadde tatt promobildene, la bildene ut på fotonettstedet Unsplash.

Der tok det av. Over en million har sett to av bildene.

– Han la ut bildene egentlig uten å si fra. Han ville bare vise frem arbeidet, sier Skjærvik og ler.

Finansiering har vært en utfordring. De har ikke kunnet søke om innovasjonsmidler – fordi sekk «er for lite innovativt», sier Skjærvik. Til nå har de brukt om lag 200 000 kroner fra egen lomme på satsingen sin.

– Og vi vil fortsette å bygge opp merkevaren. Det stopper ikke enda, sier Skjærvik.