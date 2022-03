Trønderen satte seg hårete mål. I helgen gikk han forbi: – Kenneth er definitivt en av de mestvinnende

Hele fire priser ble brakt hjem til Trondheim.

Om prisutdelingen Hvert år arrangeres norgesmesterskap og prisfest for frisør- og velværebransjen.

Hovedprisen er «Årets frisør».

Arrangementet er i regi av Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), en bransjeforening i NHO Service og Handel.

Årets utdeling var 19. mars og foregikk på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Det var trondheimsfrisøren Kenneth Solbakken som ble kåret til «Årets frisør».

– Jeg klarer ikke slutte å smile. Jeg kom hjem fra Oslo i går, og da satt jeg meg ute i finværet og sa til meg selv: «Nå tar du fem minutter og nyter dette øyeblikket,» sier Solbakken.

Satte seg hårete mål

Fosningen bor i Trondheim. Her eier og driver han frisørsalongen Blow Hairdressing i Nordre gate på femtende året.

Og på lørdag ble en milepæl nådd, forteller Solbakken.

– Jeg satte meg et hårete mål da jeg var lærling, og det var å prøve å gjøre noe ingen andre hadde gjort – å vinne 15 priser. Så endte jeg opp med 16 i helgen, sier han.

Solbakken fikk også regionprisen for nordfylkene og Trøndelag.

– Jeg har jobbet hardt, men det har vært fryktelig artig, sier Solbakken, som flere ganger er blitt hentet som stylist til de anerkjente moteukene i New York og Paris.

I tillegg til Solbakken stakk Coma Frisør i Midtbyen av med to priser. Andreas Trondsen ble årets lærling og Ingrid Fossum ble årets kolorist, som var en ny kategori for året.

– Litt gøy å være den første som vinner i den kategorien, sier 23-åringen til Trd.by.

Fullroser frisørmiljøet i Trondheim

Det er Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) som står bak prisutdelingen. Jarl M. Garder er redaktør i fagtidsskriftet Frisør, som utgis av NFVB.

Han er usikker på om Solbakken er tidenes mestvinnende.

– Men han er definitivt en av dem. Kenneth er en allsidig fyr som har vært nominert i mange kategorier. Det er også nye jurymedlemmer hvert år, og det er de største navnene i verden. Så han er blitt bedømt av mange til å bli så suveren som han er, sier Garder.

Årets vinnere ÅRETS FRISØR 2022:

Kenneth Solbakken, Blow AS, Trondheim.

ÅRETS AVANT GARDE 2022:

Thomas Mørk, Novoo / Mørk AS, Oslo.

Andreas Trondsen, Coma AS, Trondheim.

ÅRETS HERREFRISØR 2022:

Thomas Mørk, Novoo / Mørk AS, Oslo.

Ingrid Fossum, Coma AS, Trondheim.

ÅRETS KREATIVE TEAM 2022:

Adam og Eva Gruppen AS, Oslo.

Maiken Leonardsen Jensen, Oslo/Kristiansand.

Fab Lounge AS, Stavanger.

Modern Design Tønsberg AS, Tønsberg.

Frisørkjeden Tango Norge AS, Porsgrunn.

HEDERSPRISEN 2022:

VINNER I REGIONENE: ÅRETS FRISØR, REGION 1 (Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag):

Kenneth Solbakken, Blow, Trondheim.

ÅRETS FRISØR, REGION 2 (Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder):

Karoline Malene Fotland, Adam og Eva Lagunen, Bergen.

Anita Wæraas, Tiur Frisør, Asker.

Thomas Mørk, Novoo / Mørk AS, Oslo.

NORGESMESTERSKAPENE: Norgesmester damefrisyre teknisk: Maria Bak Sørensen, PÅHÅRET Huseby.

Norgesmester damefrisyre mote: Leif Anders Øverland, Mozart dame & herrefrisør.

Norgesmester herrefrisyre skin fade: Mohammed Ziad, frisørkjeden Tango Norge, avdeling Tom Wolf.

Norgesmester hudpleie: May-Liss Westermann, 7. Himmel.

Garder roser frisørmiljøet i Trondheim, og trekker spesielt frem Coma frisør.

– En ting er at de vant to priser, men de var nominert til flere. Han som vant årets lærling, er også et navn verdt å merke seg, sier Garder.

– Det er en gjeng i Trondheim som virkelig er på øverste hylle, sier han, og nevner også salongen Stas Hår og Bryn med Siv Oldervik i spissen.