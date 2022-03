Skal du gjøre som Martin (16) og Kine (17)? Her er fire tips til deg som søker sommerjobb for første gang

Det er midten av mars, og det er for mange tiden der de søker på en sommerjobb eller to – eller flere. Kanskje søker de for første gang.

Det er tilfellet for søsknene Martin (16) og Kine Lorentsen (17) fra Ugla.

De vil begge søke på sommerjobb i Trondheim kommune, innenfor barnehage og SFO. Da må de skrive en søknad hvor de forteller hvorfor akkurat de skal bli ansatt.

– Jeg synes det er vanskelig å skryte av meg selv og vise de gode sidene av meg. Da føler jeg meg litt egoistisk, sier Martin.

– Når du starter å skryte av seg selv, virker du fort for selvgod i søknaden, synes jeg. Det er vanskelig å skryte og samtidig være litt ydmyk, sier Kine og ler.

– Om det er småting, ha det med likevel

Om du skriver inn «sommerjobb» i søkefeltet for ledige stillinger på Nav, får du i skrivende stund 350 treff på stillinger bare i Trondheim. Totalt er det 591 utlyste sommerjobbstillinger i hele Trøndelag.

Martine og Kine vet allerede hvor de vil søke. Men søker du på din første sommerjobb, er kanskje en av de største utfordringene å vite hva du skal skrive i søknaden – og ikke minst på CV-en.

– For Martin sin del var det vanskelig. Det var vanskelig å finne erfaring han har hatt tidligere, sier Kine.

Da ble løsningen å skrive ned egenskaper som er bra for akkurat den jobben han søker på. Det var rådet fra mamma Kjersti Lorentsen, som også er spesialpedagog.

– Nå som vi søker sommerjobb i barnehage og SFO i kommunen, har jeg skrevet at jeg er glad i barn og synes det er gøy å jobbe med barn. Mamma sa at det var lurt å skrive absolutt all erfaring jeg har. Om det er småting, ha det med likevel, sier Martin.

Spent for sommeren

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som ligger under LO.

LO vet alt om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker. Martin Morken i LO Trøndelag opplever at veldig mange unge ikke kjenner til hva de har rett på når de søker seg inn i arbeidslivet.

– Vi ser for eksempel at det er ikke alle ungdommer som vet at de har krav på arbeidskontrakt eller overtidstillegg. Hvis du vet hva du har rett på i arbeidslivet, er det enklere å få det, sier Morken.

I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge som har sommerjobb, og sjekket at alt er i orden. I år reiser de rundt i Trøndelag mellom 4. til 8. juli.

– Etter to år med korona, hvor kontakten med unge er blitt vanskeligere, så er vi litt spente på å se hvordan forholdene er i sommer, sier Morken.

Dette er LO Trøndelags tips til deg som skal begynne i sommerjobb:

LOs tips: 1. Arbeidskontrakt Arbeidskontrakter er ditt bevis på at du er ansatt. Den skal fortelle deg hvor du jobber, hvor mye du får betalt, hva jobben din er og når du skal på jobb. 2. Ikke jobb svart Selv om det er sjefen som skal betale inn skatt på vegne av deg, er det ditt ansvar at det faktisk skjer. Sørg for at du mottar lønnsslippen, og vit hvor du har den. Når du jobber svart, bryter du loven, og du mister rettigheter i arbeidslivet. Det vil for eksempel si at om du skader deg på jobb mens du jobber svart, kan du risikere å miste retten til yrkesskadeerstatning. 3. Du har rett på opplæring Når du begynner i en ny jobb, skal du ha opplæring som sørger for at du er i stand til å gjøre jobben din. Når du er på opplæring, så er du på jobb. Og alle som er på jobb i Norge, skal ha lønn. Derfor skal du ha full lønn under opplæring. 4. Bruk verneutstyr Det er sjefen sitt ansvar å skaffe riktig verneutstyr. Men når verneutstyret er der, og du er pålagt å bruke det, er det ditt ansvar at du gjør det. Skader du deg på jobben når du skulle brukt verneutstyr kan du risikere å miste rettigheter som for eksempel yrkesskadeerstatning.

Til slutt oppfordrer også LO folk til å organisere seg og å bruke fagorganisasjonene om det er behov for hjelp.