Omstridt utested i Trondheim feirer fem år: – Vi var elsket og hatet allerede før vi åpnet

Med brask og bram åpnet Heidi's Bier Bar dørene på Solsiden i midten av mars i 2017 – til flere kulturfolks store misnøye (+).

Denne helgen markerer det danske kjedekonseptet 5-årsdag i Trondheim.

– Vi var elsket og hatet allerede før vi åpnet, men Trondheim tok oss imot med åpne armer. Det var rett og slett galskap fra før vi åpnet – og er det fortsatt, sier Fredrik Kulstad Holm, regionsjef i Rekom, selskapet som har utestedene The Mint, Heidi's Bier Bar og Kokomo i Trondheim.

Trd.by møter Holm sammen med duoen som utgjør daglig leder-teamet ved Heidi’s Bier Bar på Solsiden, Anna Helleve og Kristel Myran.

– Heidi's har en «Justin Bieber-vibe»

Milionoverskudd etter kun tre og en halv måneds drift (+) og nominasjon til årets trønderske utested i Ut-Awards er overskrifter fra kun det første året. Så er det også blitt noen overskrifter av annen karakter, som da Heidi's tilsynelatende inviterte til «lockdown-fest (+)».

– Vi kan være enige om at det var ikke heldig, sier Holm.

– Jeg tror Heidi's har en «Justin Bieber-vibe». Folk elsker å hate på det. Det har det vært fra dag en, og det kommer det fortsatt til å være. Men den samme gjengen står likevel i kø og danser til lyset blir slått på, sier Helleve.

– Jeg elsker at du sammenligner med Justin Bieber, sier Myran.

– Hva er det sprøeste dere har opplevd?

– Det er så mye at du bare begynner å fortrenge ting, sier Myran.

– Jeg er fortsatt veldig fascinert over den første åpningshelgen. Da var det veldig mange som hadde mistet en sko. For jeg sto i garderoben, og det kom folk: «Har du fått inn en sko?» «Ja, hvilken farge er det?» «Brun.» «Sorry, jeg har bare hvit,» sier Helleve og ler.

Puster liv i utebaren

Noe av det som har overrasket dem mest i de årene Heidi's har vært på Solsiden, er at de har fått stamgjester – i alle aldre. Og daglig slår en gjeng med pensjonister seg ned, forteller de.

Fra torsdag til søndag markeres 5-årsdagen med fest og aktiviteter. Etter en tøff tid med nedstengninger, planlegger de til sommeren å puste liv i utebaren igjen etter to år brakk.

– Helt ærlig, «the sky is the limit». Nå er vi i gang. Nå er vi virkelig «back on track», sier Helleve.