Ny kjede etablerer seg ved Torvet

En ny «asian fusion»-restaurant vil om alt går etter planen, åpne på sensommeren i Midtbyen.

– Vi ønsker å vokse videre, og da er Trondheim et naturlig neste sted, og et sted som vi liker godt, sier Jan Abrahamsen, driftsdirektør i Sumo.

Restaurantkjeden Sumo har til sammen ti avdelinger sør i landet. Nå flytter de inn i nabolokalet til Frati i Kongens gate.

– Ikke for «high end»

Nidaros omtalte saken først.

Sumo vil ha to ulike kjøkken som en del av konseptet i Trondheim, et varmtkjøkken med matretter fra hele Asia og et klassisk sushikjøkken. De ønsker å være «folkelige og lekne» og ikke for stivt priset, sier Abrahamsen.

– Det skal ikke være for «high end», men et sted som du kan besøke mange ganger gjennom året – uten at det må være en spesiell anledning. Ofte er tilsvarende steder med to kjøkken litt mer «high end», sier han.

Det ligger en søknad hos kommunen om uteservering på plassen, bekrefter Abrahamsen til Trd.by.

Har ikke fokus på konkurrenter

Driftssjefen sier de er veldig fornøyde med plasseringen like ved Torvet. Han mener det er positivt å etablere seg et sted hvor spisestedene ligger tett.

– Vi bruker relativt lite tid på hvem som er konkurrenter og har mer fokus på hva vi kan gjøre annerledes, sier Abrahamsen.

I opphavsbyen Bergen og i Oslo har Sumo henholdsvis fem og tre restauranter.

– Ser dere for dere å kunne vokse i Trondheim også?

– Vi liker å gjøre en ting av gangen, men Trondheim er en av Norges største byer. Titter vi langt frem i glasskula, så mener vi at det burde være plass til et par restauranter i Trondheim, sier Abrahamsen.