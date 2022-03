Marit (27) etter åpning av ny salong i Trondheim: – Jeg er ikke bare lille Marit. Vi er likestilte

Bydelen Nyhavna i Trondheim er i vekst. Og langs veien Ladebekken er det ønske om yrende liv, kafeer og næring (+).

Nå er den første nye næringa på plass: frisørsalongen Bølgen frisør.

– Hvis vi skulle gjøre noe, måtte vi gjøre det nå, sier Kari Haugen.

Haugen har sammen med Ann Karin Vold Johnsen over 30 års fartstid i bransjen. De kommer fra Hannes frisører i Midtbyen, som hadde litt trangt med plass som følge av midlertidig bytte av lokaler i sentrum.

– Spennende område

Nå har veteranduoen tatt med seg 27-årige Marit Blakstad og startet for seg selv på Nyhavna.

Haugen bodde i området fra før. Johnsen flyttet til Nyhavna i fjor høst. Nå gleder de seg over å åpne i bydelen.

– Det er et nytt spennende område. For oss er det spennende med sammensetningen av folk. Det er veldig mange studenter, unge folk – og eldre folk. Det er en fin miks. Det er veldig sentralt og tilgjengelig både med buss og sykkel. Og siden det er nytt, er vi tilgjengelige for folk i rullestol. Det er ikke alle som er det, i alle fall ikke i Midtbyen, sier Haugen.

Lokalene er splitter nye og ligger i førsteetasjen av en av de nye boligbyggene på Øvre Nyhavna.

De har foreløpig fått plass til sju frisørstoler.

– Vi håper å vokse og få to frisører til i løpet av de neste par årene, forteller Haugen.

Blakstad er optimistisk for tiden fremover.

– Nå er det sol. Folk går mer ut. Og det er flere ting som skjer, sier hun og lister opp Neon-festivalen i lokalene til E.C. Dahls bryggerier og alt som skjer hos Havet Arena like bortenfor i nabolaget.

– Håret stopper ikke å vokse

Blakstad var ikke født da Haugen og Johnsen begynte i bransjen. Hos Bølgen er de likestilte.

– Jeg lærer mye av dem. Og de vil lytte til meg. Jeg er ikke bare lille Marit. Vi er likestilte, sier hun.

Nylig skrev Trd.by om Ege og Brørs frisør som åpnet i Midtbyen. Frisørsalongene er overalt. Blakstad mener det er rom for alle.

– Det synes i alle fall jeg er gøy, sier hun.

Haugen er enig.

– Mange har forskjellige måter å drive på. Og så tenker jeg at folk er mer bevisste på å klippe håret sitt og se trender. Du har Tiktok og Instagram, folk vil se kule ut hele tiden. Det er samme om du er 20 eller 60. De vil se bra ut alle sammen. Og håret stopper ikke å vokse, sier hun.