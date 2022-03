Sporten har tatt av i Trondheim – nå er ny spesialbutikk åpnet

– Det er klisjé å si, men utviklingen er eksplosiv, sier Leiv Aspén, styreleder i Nidaros Diskgolfklubb og tidligere seksjonsleder for diskgolf i Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Sporten var allerede i stor vekst før pandemien, sier han.

Hva er frisbeegolf? Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig.

Det ligner mye på vanlig golf, men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i stedet for hull.

Etter første kast går man bort og kaster videre fra der frisbeen ligger, helt til frisbeen ligger i kurven.

Man noterer antall kast og går videre til neste «hull». En bane består som oftest av 9 eller 18 hull. Kilde: Frisbeegolf.no

Men under pandemien har diskgolf – eller frisbeegolf – tatt helt av. Det viser også nasjonal statistikk fra frisbeegolfappen Udisc:

Mange spillere bruker Udisc til å føre poeng under frisbeegolf-runder. I 2021 ble det registrert over én million runder i Norge.

– Det tallet kan du kanskje gange med åtte. Alle bruker ikke den appen. Noen bruker andre apper. Noen går kanskje bare en «casual» runde uten å telle poeng, sier Aspén.

Ny butikk på Dragvoll

På Dragvoll opplever Mats Kalland at dette i aller høyeste grad også gjelder i Trondheim. Han er daglig leder for Fresbeebutikken.

– Under pandemien har det tatt helt av. Det ble periodevis kaos på banene. Det kunne stå 40 stykk i kø på Dragvoll. Det ble ganske heftig. Du kan trygt si at det har eksplodert. Vi skulle gjerne hatt flere baner, sier Kalland.

Fresbeebutikken har eksistert siden 2016. Først i form av en tilhenger, deretter en kassebil og siden en større kassebil.

14. februar flyttet de inn i nye, oppussede og permanente lokaler på Dragvoll.

– Vi visste ikke helt hva vi skulle forvente. Det er litt før sesongen egentlig. Det har vært jevnt med folk og god respons fra diskgolfmiljøet og de som bor rundt, sier Kalland.

Frisbeebutikken selger utstyr til frisbeegolf og hjelper også til med å lage baner.

Mulig å spille året rundt

De vil holde åpent tre dager i uken frem til sesongen starter, som er når snøen smelter bort. Da vil de utvide antall dager.

– For tiden er det vinter og mye snø. Spiller folk ute nå?

– Ja, men det er så klart de litt mer ivrige som gjør det. På de to mest brukte banene i byen er det tilrettelagt slik at utkastfeltene blir måket og saltet. Det er bane på Rotvoll hvor det er mindre snø. Og på Dragvoll er det mange som er ivrige året rundt. Vi selger en del treningskurver, som de mest ivrige står hjemme og øver på å «putte» på, sier Kalland.

– Det er full mulig å spille året rundt, men du drar kanskje ikke ut når det er snøstorm og orkan, sier han og ler.

«Lockdown» ga oppsving

Hvorfor er frisbeegolf blitt så populært?

– Det er en individuell sport, men den er veldig sosial til å være individuell. Det er et veldig inkluderende miljø, lavterskel og lett å finne. Under koronaen var det mange idretter som det ikke gikk å utøve, men diskgolf – vi kunne kjøre på som vanlig, sier Aspén.

Aspén roser også kommuneoverlege Tove Røsstad, som han sier hjalp dem med å lage retningslinjer for sporten under pandemien.

– Det var viktig for kommunen at de fant idretter som folk kunne utøve selv om det var «lockdown». Det som skjedde, var at mange som egentlig var aktive i andre idretter, oppdaget diskgolf. Alle vil være aktive, og da var diskgolf noen av få idrettstilbud som var mulig. Og det tror jeg hjalp mye, sier Aspén.